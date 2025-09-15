Шанс найти инопланетян: сколько световых лет до ближайшей цивилизации — ученые

Реклама

Ближайшая к нам технологическая цивилизация в Млечном Пути может находиться за 33 000 световых лет. Чтобы существовать одновременно с нами, ее цивилизация должна быть не менее 280 000 лет, а возможно и миллионы лет.

Об этом говорится в новом исследовании, представленном на совместном съезде EPSC-DPS2025 в Хельсинки.

Эти расчеты показывают, насколько сложно найти планеты, подобные Земле, с тектоникой плит и атмосферой, доминирующей азотом и кислородом, с правильным количеством кислорода и углекислого газа.

Доктор Мануэль Шерф и профессор Гельмут Ламмер из Института космических исследований Австрийской академии наук в Граце отмечают, что шансы на успех поисков инопланетной разумной жизни (SETI) выглядят достаточно малыми.

«Инопланетные цивилизации в нашей галактике, вероятно, достаточно редки», — отмечает Шерф.

Роль углекислого газа и тектоники плит

Чем больше углекислого газа в атмосфере планеты, тем дольше может поддерживаться биосфера и фотосинтез и предотвращать потерю атмосферы в космос. Однако избыток CO₂ может вызвать эффект парникового потепления или сделать атмосферу токсичной для жизни.

Тектоника плит регулирует уровень углекислого газа в атмосфере в пределах углерод-силикатного цикла, поэтому планета, пригодная для жизни, нуждается в активной тектонике. С течением времени CO₂ выводится из атмосферы и фиксируется в породах, вместо того чтобы перерабатываться.

«Когда из атмосферы будет удалено достаточно CO₂, фотосинтез прекратит работать», — объясняет Шерф.

Для Земли это прогнозируют примерно через 200 миллионов — 1 миллиард лет.

Земная атмосфера содержит 78% азота и 21% кислорода, а также следы CO2 (0,042%). Исследователи рассматривали планету с 10% углекислого газа — такая атмосфера могла бы поддерживать биосферу в течение 4,2 миллиарда лет. Атмосфера с 1% CO₂ обеспечила бы биосферу максимум на 3,1 млрд лет.

Кроме того, для развития технологической жизни необходимо не менее 18% кислорода. Меньшая концентрация делает невозможным открытый огонь, плавку металлов и, соответственно, развитие технологической цивилизации.

Шерф и Ламмер сравнили продолжительность существования биосферы со временем, необходимым для появления технологической жизни — на Земле это 4,5 миллиарда лет. Исходя из этого, чтобы на планете с 10% CO₂ появилась еще одна цивилизация одновременно с нами, ее средний возраст должен быть не менее 280 000 лет.

Для того чтобы в галактике существовало десять цивилизаций одновременно с нашей, средняя продолжительность жизни каждой должна превышать 10 миллионов лет. Это означает, что любая найденная ETI, скорее всего, будет значительно старше человечества.

Ближайшая технологическая цивилизация может находиться на расстоянии около 33 000 световых лет, то есть на другой стороне Млечного Пути.

Хотя численность инопланетных технологических цивилизаций может быть низкой, поиски SETI должны продолжаться. Даже если поиски ничего не дадут, это подтвердит современные теории, а в случае успеха это станет одним из величайших научных прорывов в истории.

Напомним, ранее NASA намекнуло на неожиданные находки в нашей Солнечной системе. Как выяснилось, в Солнечной системе могут существовать условия для внеземной жизни.