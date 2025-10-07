Шесть видов рыбы, которые лучше всего пополняют организм витамином D

Скумбрия / © Associated Press

Витамин D — это жирорастворимый витамин, который необходим для нормального усвоения кальция, роста клеток и поддержания здоровья костей. Его недостаток может привести к ослаблению иммунитета и проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Основным природным источником этого витамина является жирная рыба — в частности лосось, скумбрия, сардины и форель.

Об этом сообщает издание Verywell Health.

По данным Национального института здравоохранения США, рыба богата витамином D благодаря особенностям своего питания. Она потребляет фитопланктон и зоопланктон, которые накапливают витамин под действием солнечных ультрафиолетовых лучей. Эти микроорганизмы живут у поверхности воды, где солнечный свет способствует образованию витамина D.

Эксперты назвали шесть видов рыбы, в которых содержание этого витамина является самым высоким:

Радужная форель

В одной порции (85 г) содержится 16,2 микрограмма витамина D, что обеспечивает 81% суточной нормы. Кроме того, форель содержит белок, полезные жиры и витамины группы B. Ее мясо имеет нежную текстуру и мягкий вкус.

Скумбрия

По содержанию витамина D она почти не уступает форели. Эта рыба также богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают поддерживать работу сердца и мозга.

Лосось

В 85 граммах лосося содержится около 14,2 мкг витамина D. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, дикий лосось имеет большее количество витамина D, чем выращенный в искусственных условиях. Исследование, опубликованное в 2019 году в научном журнале MDPI, показало, что порция лосося из Балтийского моря содержит от 556 до 924 международных единиц (МЕ) витамина D.

Сардины

Две небольшие сардины обеспечивают 1,2 мкг витамина D. Их можно употреблять как самостоятельное блюдо или добавлять в салаты и пасту. Сардины также содержат омега-3 жирные кислоты, кальций и белок.

Тунец

В 85 граммах тунца — 1 мкг витамина D. Его можно готовить на гриле, запекать или добавлять в салаты. Кроме того, тунец является источником белка и витамина A. Однако эксперты предостерегают, что эта рыба может содержать ртуть, поэтому ее не советуют часто употреблять беременным женщинам и кормящим матерям.

Сельдь

Порция сельди (85 г) содержит 4,5 мкг витамина D. Также в ней есть белок, фосфор, кальций и калий. Свежая сельдь полезнее, чем маринованная, поскольку последняя имеет высокое содержание натрия. Людям с повышенным давлением советуют ограничивать употребление маринованной рыбы.

Специалисты отмечают, что включение этих видов рыбы в рацион помогает поддерживать оптимальный уровень витамина D в организме, особенно в осенне-зимний период, когда солнечного света становится меньше.

