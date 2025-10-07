ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
370
Время на прочтение
2 мин

Шесть видов рыбы, которые лучше всего пополняют организм витамином D

Рыба — главный природный источник витамина D. Исследования показали, в каких шести видах его больше всего.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Скумбрия

Скумбрия / © Associated Press

Витамин D — это жирорастворимый витамин, который необходим для нормального усвоения кальция, роста клеток и поддержания здоровья костей. Его недостаток может привести к ослаблению иммунитета и проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Основным природным источником этого витамина является жирная рыба — в частности лосось, скумбрия, сардины и форель.

Об этом сообщает издание Verywell Health.

По данным Национального института здравоохранения США, рыба богата витамином D благодаря особенностям своего питания. Она потребляет фитопланктон и зоопланктон, которые накапливают витамин под действием солнечных ультрафиолетовых лучей. Эти микроорганизмы живут у поверхности воды, где солнечный свет способствует образованию витамина D.

Эксперты назвали шесть видов рыбы, в которых содержание этого витамина является самым высоким:

  • Радужная форель

В одной порции (85 г) содержится 16,2 микрограмма витамина D, что обеспечивает 81% суточной нормы. Кроме того, форель содержит белок, полезные жиры и витамины группы B. Ее мясо имеет нежную текстуру и мягкий вкус.

  • Скумбрия

По содержанию витамина D она почти не уступает форели. Эта рыба также богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают поддерживать работу сердца и мозга.

  • Лосось

В 85 граммах лосося содержится около 14,2 мкг витамина D. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, дикий лосось имеет большее количество витамина D, чем выращенный в искусственных условиях. Исследование, опубликованное в 2019 году в научном журнале MDPI, показало, что порция лосося из Балтийского моря содержит от 556 до 924 международных единиц (МЕ) витамина D.

  • Сардины

Две небольшие сардины обеспечивают 1,2 мкг витамина D. Их можно употреблять как самостоятельное блюдо или добавлять в салаты и пасту. Сардины также содержат омега-3 жирные кислоты, кальций и белок.

  • Тунец

В 85 граммах тунца — 1 мкг витамина D. Его можно готовить на гриле, запекать или добавлять в салаты. Кроме того, тунец является источником белка и витамина A. Однако эксперты предостерегают, что эта рыба может содержать ртуть, поэтому ее не советуют часто употреблять беременным женщинам и кормящим матерям.

  • Сельдь

Порция сельди (85 г) содержит 4,5 мкг витамина D. Также в ней есть белок, фосфор, кальций и калий. Свежая сельдь полезнее, чем маринованная, поскольку последняя имеет высокое содержание натрия. Людям с повышенным давлением советуют ограничивать употребление маринованной рыбы.

Специалисты отмечают, что включение этих видов рыбы в рацион помогает поддерживать оптимальный уровень витамина D в организме, особенно в осенне-зимний период, когда солнечного света становится меньше.

Напомним, привычка отжимать чайный пакетик в чашку кажется мелочью, ведь так мы якобы выжимаем больше вкуса. Однако специалисты по безопасности питания предупреждают: это, на первый взгляд, безобидное действие может испортить не только вкус напитка, но и навредить нашему организму.

Дата публикации
Количество просмотров
370
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie