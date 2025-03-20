Шесть вымерших видов, которые ученые пытаются вернуть к жизни

Процесс возрождения вымерших видов начинается с добычи образцов ДНК этих животных. Если генетический материал хорошо сохранился, ученые могут полностью воспроизвести геном пропавшего животного.

Ученые делают значительные шаги по попыткам воскресения вымерших животных. Благодаря современным технологиям генной инженерии есть шанс, что такие виды как шерстистый мамонт, додо или тасманийский тигр могут вновь появиться на Земле.

Об этом рассказывает Live Science.

Процесс возрождения вымерших видов начинается с добычи образцов ДНК этих животных. Если генетический материал хорошо сохранился, ученые могут полностью воспроизвести геном пропавшего животного. В других случаях они изменяют ДНК близкородственных современных видов, добавляя к ним гены вымерших существ. После этого происходит перенос модифицированного ядра в яйцеклетку животного-донора, создавая новый организм с характеристиками пропавшего вида.

Уже существует несколько экспериментов, доказавших потенциал этой технологии.

Первые попытки воскресения животных

В 2003 году испанские исследователи провели эксперимент по возвращению букардо (подвид пиренейского козерога, вымершего в 2000 году). Они успешно имплантировали восстановленную ДНК в яйцеклетку, и детеныш родился, но прожил всего несколько минут из-за проблем с легкими.

В 2013 году международная группа ученых работала над воскрешением южной желудочной лягушки, которая вынашивала своих головастиков в желудке и исчезла в 1980-х. Эмбрионы были созданы, но они не смогли развиться у головастиков, что прекратило эксперимент.

Несмотря на эти неудачи технологии с тех пор значительно развились. Ожидается, что некоторые вымершие виды могут появиться уже в течение следующего десятилетия.

Виды, которые могут вернуться

Шерстистый мамонт. / Фото: Live Science

Шерстистый мамонт

Эти огромные травоядные обитали на планете между 300 000 и 10 000 лет назад, пока их не уничтожили климатические изменения и охота человека. Благодаря мерзлоте, сохранившей их остатки, ученые имеют доступ к хорошо сохранившейся ДНК.

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences заявила, что работает над созданием "гибридного мамонта", используя генетические модификации современных азиатских слонов. Ожидается, что первые "мамонтята" появятся уже в 2028 году.

Весной 2025 года компания совершила еще один прорыв – создала генетически модифицированные мыши с густой шерстью, напоминающей покров мамонта. Это явилось доказательством того, что они способны изменять ДНК для создания характеристик вымерших видов. Однако путь к подлинному возвращению мамонта остается долгим.

Додо.

Додо

Додо (Raphus cucullatus) — большая нелетающая птица, обитавшая на острове Маврикий, недалеко от побережья Мадагаскара. Его вымирание стало одним из первых примеров влияния человека на природу: птица исчезла в 1681 году из-за охоты, уничтожения среды обитания и появления инвазивных видов, завезенных европейскими колонизаторами.

Генетические исследования дали надежду на возвращение додо. В 2022 году ученые смогли восстановить полный геном птицы из музейного образца, хранившегося в Дании. Однако исследователям еще предстоит решить проблему генетического разнообразия, чтобы новая популяция не состояла из клонов.

Несмотря на это, вынашивание до значительно проще, чем восстановление крупных млекопитающих вроде мамонта. Поскольку птицы размножаются из-за яиц, процесс возрождения вида может происходить быстрее, чем в случае с шерстистым мамонтом или тасманийским тигром, отмечает Бен Ламм, руководитель биотехнологической компании Colossal Biosciences.

Тилацин.

Тилацин

Тилацин (Thylacinus cynocephalus), также известный как тасманийский тигр, был хищным сумчатым, внешне напоминавшим волка с характерными полосами на спине. Когда-то он заселял территорию Австралии, но из-за конкуренции с динго и климатических изменений исчез из материка около 3000 лет назад. Выжить удалось только популяции на острове Тасмания.

Европейские колонизаторы, прибывшие в Тасманию в XIX веке, восприняли тилацина как угрозу скоту и организовали массовое истребление. Правительство даже ввело вознаграждение за каждого убитого тилацина, что привело к уничтожению популяции. Последний представитель вида скончался в 1936 году в зоопарке.

Сегодня тилацин считается одним из самых перспективных кандидатов на возрождение. В отличие от додо его ДНК хорошо сохранилась в музейных коллекциях. По словам генетика Эндрю Паска из Университета Мельбурна, в мире есть сотни образцов, многие из которых прекрасно сохранились. В 2017 году ученые полностью секвенировали геном тилацина, а в 2023 году даже смогли извлечь его РНК.

Несмотря на значительный прогресс, возрождение тасманийского тигра сталкивается с техническими трудностями. Генетический материал сохранился в фрагментированном виде, так что исследователям придется восстанавливать его кусками и интегрировать в ДНК близкого родственника – например, сумчатого хила (Dasyurus).

Путешествующий голубь.

Путешествующий голубь

Путешествующий голубь (Ectopistes migratorius) когда-то был одной из самых многочисленных птиц в Северной Америке, составляя 25–40% всей популяции птиц на территории современных США. Однако массовая охота и уничтожение среды обитания колонизаторами привели к его полному вымиранию. Из-за особенностей поведения – жизни в огромных стаях и синхронного размножения – этот вид оказался чрезвычайно уязвимым.

Последний странствующий голубь, самка по имени Марта (названная в честь Марты Вашингтон), скончался в зоопарке Цинциннати в 1914 году.

Сегодня образцы ДНК странствующих голубей хранятся в музейных коллекциях. Однако их генетический материал настолько фрагментирован, что учёные вряд ли смогут возродить этот вид в его первоначальном виде. Биотехнологическая компания Revive & Restore разрабатывает альтернативный подход: интеграцию фрагментов ДНК бродячего голубя в геном современных полосастых голубей (Patagioenas fasciata).

Если эксперимент будет успешным, то первое поколение "возрожденных" голубей может появиться уже в 2025 году. В дальнейшем компания планирует выпустить его в дикую природу, чтобы они снова заселили восточные леса Северной Америки. Это станет тестом для геномного вмешательства как инструмента восстановления экосистем, которые раньше зависели от этих птиц.

Тур.

Зубр

Туры (Bos primigenius), дикие предки всех современных коров, когда-то населяли Северную Африку, Азию и почти всю Европу. Они были одними из крупнейших млекопитающих после ледникового периода, но из-за чрезмерной охоты и разрушения окружающей среды постепенно вымерли. Последний известный тур погиб в 1627 году в польском лесу Якторов.

В отличие от других попыток возрождения вымерших видов, в случае с турами не требуется генноинженерная модификация. Исследователи обнаружили, что значительная часть генов тура все еще сохраняется в современных породах крупного рогатого скота. Это позволило применить метод обратного скрещивания: селекционное разведение коров, наиболее напоминающих своими физическими чертами и поведением древних предков.

Проект возвращения тура возглавляет фонд Taurus Foundation в Нидерландах. По словам его руководителя Рональда Годери, уже удалось вывести более шести поколений коров, и новые особи все больше похожи на настоящие туры. Исследователи приближаются к созданию почти идентичного оригинала вида, который, вероятно, сможет вернуться в природную среду в ближайшие десятилетия.

Квагго.

Квагга

Квагга (Equus quagga quagga) — вымерший подвид равнинной зебры, обитавший когда-то в Южной Африке. В отличие от современных зебр, квагга имела меньше полос на задней части тела, а ее передняя часть напоминала обычную зебру. Из-за массовой охоты и конкуренции со стороны домашнего скота этот подвид был полностью истреблен. Последняя квагга в дикой природе исчезла в XIX веке, а последнее животное в неволе умерло в 1883 году.

Сегодня ученые пытаются вернуть кваггу посредством обратного скрещивания. С 1987 года в Южной Африке реализуется Проект "Квагга", цель которого – селекционное разведение равнинных зебр с меньшим количеством полос, чтобы "восстановить" внешний вид квагги. Ученые предполагают, что этот подвид не исчез полностью, а его гены по-прежнему сохраняются в современных равнинных зебрах.

Однако такой метод вызывает споры. Критики утверждают, что воспроизведенные зебры, несмотря на внешнее сходство, генетически останутся равнинными зебрами. Некоторые ученые настаивают на использовании методов клонирования: образцы ДНК можно извлечь из костного мозга или таксидермических образцов, а затем имплантировать в яйцеклетку современной зебры.

Пока этот вариант остается лишь теоретическим, но развитие биотехнологий может сделать возвращение квагги к жизни возможным в будущем.