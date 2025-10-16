"Шестое" чувство есть у каждого человека: ученые указали, где оно скрыто

Исследователи заявляют, что человек имеет шесть чувств

Общеизвестно, что человек имеет пять органов чувств: зрение, обоняние, слух, вкус и осязание. Однако ученые утверждают, что существует шестое чувство, которое имеет чрезвычайное значение для нашего организма.

Об этом пишет Daily Mail.

Ученые из Scripps Research утверждают, что человеческий организм имеет «скрытое шестое чувство», которое называется «интероцепция».

Интероцепция — это способность организма чувствовать и интерпретировать внутренние сигналы, поступающие от внутренних органов. Этот процесс необходим для бесперебойного обеспечения жизненно важных функций организма.

Исследователи говорят, что благодаря этому шестому чувству человеческий мозг точно знает, когда нужно сделать вдох, когда у вас падает давление или когда организм начинает бороться с болезнью.

«Интероцепция является фундаментальной почти для каждого аспекта здоровья, но она остается в значительной степени неисследованной областью нейронауки», — сказал профессор Синь Цзинь, который возглавит часть исследования по изучению этого «таинственного» чувства.

Британский нейробиолог Чарльз Шеррингтон стал первым, кто заговорил об интероцепции в начале 1900-х годов. Однако, исследователи по большей части игнорировали эту тему примерно до 10 лет назад.

В то время, когда пять классических органов чувств — зрение, обоняние, слух, вкус и осязание — являются внешними и зависят от специализированных органов чувств, интероцепция работает через сеть нейронных путей, которые находятся глубоко внутри тела.

Именно поэтому исследователи назвали этот механизм «скрытым шестым чувством», который до сих пор остается малоизученным.

«Сигналы от внутренних органов быстро распространяются, часто пересекаются и их трудно изолировать или измерить. Сенсорные нейроны, передающие эти сообщения, проходят сквозь ткани — от сердца и легких до желудка или почек — без четких анатомических границ», — отмечают исследователи.

Профессор из Королевского колледжа Холлоуэй Лондонского университета Дженнифер Мерфи и Фрея Прентис отмечают, что интероцепция влияет на психическое здоровье.

По словам исследователей, это «шестое чувство» способствует принятию решений и эмоциональному благополучию.

Ученые планируют детально изучить, как именно сенсорные нервные клетки соединяются с внутренними органами (например, сердцем и кишечником).

Их цель — создать первый в мире атлас этой внутренней сенсорной системы. Исследователи надеются, что этот атлас наконец даст ответы на то, как органы и нервная система поддерживают синхронизацию.

В конце концов, изучение интероцепции может помочь найти новые способы лечения различных болезней.

