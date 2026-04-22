ШИ-обучение от Google для 20 000 украинцев: открыта регистрация на бесплатную программу

Именно поэтому Google предоставляет 20 000 бесплатных лицензий на программу Сертификация Google по профессиональному использованию ИИ на платформе Coursera. Цель инициативы – помочь украинцам овладеть искусственным интеллектом для карьерного роста и повышения производительности. Это уже третья волна программы; В предыдущих этапах более 10 000 украинцев получили лицензии на учебные программы Coursera.

Google Украина реализует программу при поддержке Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Программа разработана экспертами Google и охватывает наиболее востребованные сферы:

Основы ИИ: как это работает.

Креатив и коммуникации: создание идей, копирайтинг, создание контента.

Аналитика: исследование и анализ данных.

Разработка: использование ИИ для создания приложений.

Программа состоит из 7 курсов – каждый курс можно пройти за час, а овладеть всей программой – менее чем за 10 часов. Кроме того, можно проходить отдельные модули в своем темпе. Программа включает практические задачи, имитирующие реальные рабочие кейсы.

Что получат участники?

Бесплатный доступ к программе "Сертификация Google по профессиональному использованию ИИ" на Coursera.

Официальные сертификаты Coursera после успешного завершения курсов.

Практические навыки: 20+ самостоятельных ШИ-проектов для реальных рабочих задач.

Бонус: 90 дней бесплатной подписки на Google AI Pro. Это доступ к возможностям Gemini в Gmail, Документах и Таблицах + 5 ТВ в облачном хранилище.

В первую неделю обучения, 6 мая, в 17:00 состоится вводный вебинар об использовании ИИ в жизни, работе и для профессионального развития. На вебинар будут приглашены эксперты и участники предыдущих программ от Google, которые уже прошли обучение и активно используют полученные навыки.

Как принять участие?

Регистрация уже открыта и продлится с 21 апреля по 25 мая . Доступ к обучению предоставляется через следующие партнерские организации: Украинский ветеранский фонд, Veteran Hub, Киевская школа экономики (KSE), EdEra, ОО «Девушки», Ресурсный центр ГУРТ, Inscience, Харьковский ИТ Кластер, БО «Украинская образовательная платформа», ИСАР Единение.

Приоритет при отборе будет предоставляться ветеранам, военнослужащим и членам их семей и женщинам, стремящимся развивать карьеру в области современных технологий.

Чтобы присоединиться к программе:

Перейдите на сайт программы.

Выберите одну из партнерских организаций, через которую можно получить доступ к обучению

Заполните регистрационную форму на сайте организации. Важно: на этом этапе регистрироваться на программу "Сертификация Google по профессиональному использованию ИИ" непосредственно на Coursera не требуется. Ждите письма с инструкциями от партнеров.

Пройти курсы и получить сертификаты отобранные участники смогут до середины июля. Количество лицензий ограничено, поэтому советуем не медлить!