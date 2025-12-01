Шимпанзе шокируют биологов рациональным мышлением: исследование ставит под сомнение уникальность человека

Шимпанзе / © Freepik

Способность к рациональному мышлению долго считалась уникальной чертой человека, как утверждал еще Аристотель. Однако новое исследование показало, что шимпанзе не только принимают решения на основе доказательств, но и практикуют рациональные стратегии пересмотра убеждений, что ранее ассоциировалось только с детьми в возрасте около четырех лет.

Материал обнародовало издание Popular Science.

Исследователи из заповедника шимпанзе острова Нгамба в Уганде провели эксперимент, предлагая приматам две коробки: одну с едой, другую пустую. Шимпанзе сначала получали начальную подсказку, а затем — последовательно подсказки разной силы, указывающие, где находится еда.

Ханна Шлейхауф, доцент кафедры психологии развития в Утрехтском университете и соавтор исследования, объяснила результаты:

"Когда первоначальные доказательства были убедительными, шимпанзе придерживались своего первоначального выбора; когда же новые доказательства явно перевешивали первые, они меняли свой выбор".

Используя компьютерные модели, ученые подтвердили, что реакции шимпанзе соответствовали оптимальным стратегиям пересмотра убеждений, а не просто предпочтению не так давно полученных данных.

Наиболее впечатляющим открытием стала метакогнитивная чувствительность приматов к фактам.

"Они не только корректировали свой выбор, но и делали это средствами, позволяющими предположить, что они отслеживали доказательную базу своих убеждений", — добавила Шлейхауф.

Это указывает на то, что пересмотр убеждений, основанный на взвешивании доказательств — ключевой признак рациональности, долгое время считавшийся исключительно человеческой чертой — присутствует и у шимпанзе.