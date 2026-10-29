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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Шкаф из Помпеев хранил секреты почти 2000 лет: что было внутри

Археологи в Помпеях восстановили шкаф, следы которого сохранились после извержения Везувия в 79 году нашей эры. Его содержимое позволило заглянуть в повседневную жизнь людей, живших здесь почти два тысячелетия назад.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Помпеи — археологи исследовали шкаф, погребённый под пеплом Везувия

Помпеи — археологи исследовали шкаф, погребённый под пеплом Везувия / © Unsplash

В древних Помпеях археологи обнаружили предметы, которые почти две тысячи лет оставались скрытыми под слоем вулканического пепла. Деревянный шкаф, в котором хранились личные вещи жителей города, помог исследователям узнать больше об их жизни до катастрофического извержения Везувия.

Об этом сообщило издание The Independent.

Необычную находку обнаружили в одном из домов на Виа делл’Аббонданца — улице, которая когда-то была одной из самых оживленных в Помпеях. Хотя деревянные части мебели не сохранились, по оставшимся следам и фрагментам специалистам удалось воссоздать облик шкафа и изучить его содержимое.

Самым интересным предметом оказалось ожерелье, состоявшее как минимум из 24 крошечных амулетов. Среди подвесок были фигурки богов Беса и Меркурия, изображения частей человеческого тела, виноградных гроздей и сосновых шишек. Для их изготовления использовали кость, фаянс, горный хрусталь и стеклянную пасту.

В римских семьях такие украшения имели особое значение. Их называли крепундиями и обычно дарили маленьким детям. Считалось, что амулеты защищают ребенка, а благодаря звукам, которые издавали подвески, взрослые могли определять его местонахождение. Впоследствии эти ожерелья иногда оставляли себе на память о детских годах.

Однако детские обереги были далеко не единственными предметами, уцелевшими после извержения вулкана. Среди находок оказались предметы личной гигиены, посуда, деньги и предметы, связанные с религиозными обрядами.

В частности, археологи обнаружили пинцет, стеклянный сосуд, в котором, вероятно, хранились духи или мазь, а также курильницу для ладана. В другой части дома были найдены различные горшки и сосуды из бронзы, керамики и стекла.

Особое внимание привлек деревянный ящик со свинцовыми гирями. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о том, что кто-то из жителей занимался торговлей. Рядом с другими предметами сохранилась и небольшая плетеная емкость с 38 бронзовыми монетами.

Тот факт, что в доме остались не только деньги, но и личные памятные вещи, позволяет предположить, что во время извержения у людей не было достаточно времени, чтобы забрать свое имущество.

Директор археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель пояснил агентству Reuters, что точно установить личности бывших обитателей дома невозможно. В то же время найденные предметы позволяют лучше понять их привычки, занятия и быт.

Известно, что здание расположено в центральной части древнего города. Надписи, обнаруженные в ходе исследований, позволяют предварительно связать его с человеком по имени Корнелий Максимус.

Интересно, что археологи начали изучать этот дом более века назад. Еще в 1912 году они раскопали его фасад, однако доступ к отдельным внутренним помещениям получили только в ходе нынешних реставрационных работ.

Стоит отметить, что в 79 году нашей эры извержение Везувия уничтожило Помпеи, расположенные недалеко от современного Неаполя. Город оказался под многометровым слоем пепла, благодаря которому до наших дней сохранились многочисленные постройки, предметы быта и даже надписи на стенах.

Напомним, что во Франции во время строительных работ прямо перед школой в земле были обнаружены человеческие черепа. Неожиданная находка привела археологов к средневековому кладбищу, история которого до сих пор остается загадкой.

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