Найденная в Израиле шкатулка для костей может стать старейшим доказательством существования Иисуса (фото)

2000-летняя шкатулка для костей с отчеканенным именем брата Иисуса теперь экспонируется в США

Недавно в США была выставлена уникальная 2000-летняя шкатулка для костей, найденная в Израиле, на которой высечено имя "Яков, сын Иосифа, брат Иисуса". Надпись на ящике или оссуарии, выполненная на древнеарамейском языке, совпадающая с именами отца и брата Иисуса из Назарета.

Об этом пишет Daily Mail Online.

Это открытие вызывает предположение, что в шкатулке могли быть останки Иакова Праведного, первого лидера христиан в Иерусалиме после распятия Иисуса.

В настоящее время оссуарий выставлен на яркой выставке в Атланте на ярмарке Pullman Yards, где представлено 350 исторических экспонатов времен Иисуса. Это открытие, сделанное еще в 1976 году, было признано одной из важнейших археологических находок, связанных с Иисусом Христом. Однако, как и многие другие библейские археологические открытия, оссуарий стал предметом спорных дискуссий после своего публичного открытия в 2002 году.

В 2003 году владельца артефакта, Одеда Голана, обвинили в подделке надписи, утверждая, что он добавил фразу брат Иисуса на камень. Голан отстоял свою правоту в суде и после десятилетнего процесса был оправдан. Однако вопрос подлинности надписи остается спорным. Судья отметил, что хотя Голан был оправдан, это не доказывает подлинность надписи.

Голан рассказал, что в ходе исследования провели многочисленные химические тесты на самой надписи, подтверждающие его давность. Если этот оссуарий подлинный, он может стать древнейшим материальным свидетельством существования Иисуса.

Фото: dailymail

Исторически евреи первого столетия хоронили своих умерших в пещерах, а затем собирали их кости и хранили в оссуариях. Некоторые теологи выражают сомнения в подлинности шкатулки, поскольку они верят, что Мария оставалась девственницей всю свою жизнь, что могло бы свидетельствовать о подделке.

Доказывается, что Иаков, брат Иисуса, стал мучеником в 62 году н. или 69 году н.э., когда его, согласно ранним христианским источникам, избили камнями или сбросили с крыши Храма.

Исследование 2015 года установило, что оссуарий Иакова мог происходить из гробницы, которая, как считают, принадлежала семье Иисуса. Открытие гробницы Тальпиот в 1980 году обнаружило несколько оссуариев с именами Иисуса и его семьи.

Экспонат в музее США/Фото: dailymail

Не так давно, в 2017 году, был найден еще один документ, носящий имя брата Иисуса. В нем описывается, как Иисус передает знания о небесах и будущих событиях, включая неизбежную смерть Иакова. Этот текст стал частью библиотеки Наг-Хаммеди, содержащей гностические манускрипты.

Находка шкатулки и подобные открытия продолжают вызывать многие вопросы и обсуждения среди ученых и религиозных исследователей.

Напомним, в Израиле археологи сделали важное открытие — найдены камни, которые, вероятно, являются частью дороги, по которой ходил Иисус. Раскопки охватили площадь около 3500 квадратных метров и привлекли внимание как ученых, так и верующих, поскольку такие находки могут помочь глубже понять исторический контекст библейских событий.

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