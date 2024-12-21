Найденная в Израиле шкатулка для костей может стать старейшим доказательством существования Иисуса (фото)

2000-летняя шкатулка для костей с отчеканенным именем брата Иисуса теперь экспонируется в США
Недавно в США была выставлена уникальная 2000-летняя шкатулка для костей, найденная в Израиле, на которой высечено имя "Яков, сын Иосифа, брат Иисуса". Надпись на ящике или оссуарии, выполненная на древнеарамейском языке, совпадающая с именами отца и брата Иисуса из Назарета.
Об этом пишет Daily Mail Online.
Это открытие вызывает предположение, что в шкатулке могли быть останки Иакова Праведного, первого лидера христиан в Иерусалиме после распятия Иисуса.
В настоящее время оссуарий выставлен на яркой выставке в Атланте на ярмарке Pullman Yards, где представлено 350 исторических экспонатов времен Иисуса. Это открытие, сделанное еще в 1976 году, было признано одной из важнейших археологических находок, связанных с Иисусом Христом. Однако, как и многие другие библейские археологические открытия, оссуарий стал предметом спорных дискуссий после своего публичного открытия в 2002 году.
В 2003 году владельца артефакта, Одеда Голана, обвинили в подделке надписи, утверждая, что он добавил фразу брат Иисуса на камень. Голан отстоял свою правоту в суде и после десятилетнего процесса был оправдан. Однако вопрос подлинности надписи остается спорным. Судья отметил, что хотя Голан был оправдан, это не доказывает подлинность надписи.
Голан рассказал, что в ходе исследования провели многочисленные химические тесты на самой надписи, подтверждающие его давность. Если этот оссуарий подлинный, он может стать древнейшим материальным свидетельством существования Иисуса.
Исторически евреи первого столетия хоронили своих умерших в пещерах, а затем собирали их кости и хранили в оссуариях. Некоторые теологи выражают сомнения в подлинности шкатулки, поскольку они верят, что Мария оставалась девственницей всю свою жизнь, что могло бы свидетельствовать о подделке.
Доказывается, что Иаков, брат Иисуса, стал мучеником в 62 году н. или 69 году н.э., когда его, согласно ранним христианским источникам, избили камнями или сбросили с крыши Храма.
Исследование 2015 года установило, что оссуарий Иакова мог происходить из гробницы, которая, как считают, принадлежала семье Иисуса. Открытие гробницы Тальпиот в 1980 году обнаружило несколько оссуариев с именами Иисуса и его семьи.
Не так давно, в 2017 году, был найден еще один документ, носящий имя брата Иисуса. В нем описывается, как Иисус передает знания о небесах и будущих событиях, включая неизбежную смерть Иакова. Этот текст стал частью библиотеки Наг-Хаммеди, содержащей гностические манускрипты.
Находка шкатулки и подобные открытия продолжают вызывать многие вопросы и обсуждения среди ученых и религиозных исследователей.
Напомним, в Израиле археологи сделали важное открытие — найдены камни, которые, вероятно, являются частью дороги, по которой ходил Иисус. Раскопки охватили площадь около 3500 квадратных метров и привлекли внимание как ученых, так и верующих, поскольку такие находки могут помочь глубже понять исторический контекст библейских событий.
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