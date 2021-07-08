Шмыгаль рассказал, когда в Украине планируют ввести 5G

Шмыгаль рассказал, когда в Украине планируют ввести 5G

Правительство работает над подписанием с ЕС двустороннего соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг.

Украина планирует внедрить в ближайшее время 4G и 5G.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, открывая 8 июля в Вильнюсе вступительную сессию Международной конференции по вопросам реформ в Украине.

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По его словам, на повестке дня Украины и ЕС — подписание двустороннего соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг.

"В планах — подключение Украины к широкополосному интернету 4G и внедрение новой перспективной технологии 5G уже в ближайшее время", — отметил премьер-министр.

Напомним, правительство в ноябре прошлого года утвердил план мероприятий по внедрению в Украине высокоскоростного 5G связи, который предусматривает возможность проведения первых тендеров на радиочастоты для 5G в октябре 2021 года.

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