Шнобелевская премия-2024: млекопитающие, дышащие анусом, пьяные черви и голуби, управляющие ракетами

Состоялась 34-я церемония награждения Шнобелевской премии – пародии на Нобелевскую премию.

Об этом сообщает The Guardian.

Церемония, лозунг которой "достижения, которые сперва заставляют людей смеяться, а затем думать", отмечает настоящих ученых, которые могли посмотреть на научные исследования "с другой, гораздо более веселой стороны".

Лауреаты Шнобелевской премии-2024:

Мир

Награжден покойный американский психолог Б. Ф. Скиннер, изучавший возможность размещения живых голубей в ракетах как средство определения траектории движения. Проект, который сам создатель назвал безумным, имел идеальную демонстрацию, но в результате был отменен.

"Живой голубь, выполняющий свою задачу, при всей своей красоте, просто напомнил комитету, насколько фантастическим было наше предложение", — написал Скиннер.

Ботаника

Награждены Джейкоб Уайт из США и Фелипе Ямашита из Германии за доказательства того, что южноамериканское растение Boquila trifoliolata может имитировать листья находящихся рядом пластиковых растений. Фактически ученые доказали, что наличие "зрения" у растений является правдоподобной гипотезой.

Медицина

Победу одержала швейцарско-немецко-бельгийская группа, которая продемонстрировала, что поддельные лекарства, вызывающие болезненные побочные эффекты, могут быть более эффективными для пациентов, чем поддельные лекарства, не вызывающие болезненные побочные эффекты.

Физика

Приз был присвоен Джеймсу Ляо из Университета Флориды за его комплексное исследование плавательных способностей мертвой форели.

Теория вероятности

Эта награда разделена между командой из 50 исследователей, подбросивших 350 757 монет, чтобы проверить гипотезу, выдвинутую Перси Диаконисом, бывшим фокусником и профессором статистики в Стэнфордском университете. Их работа подтвердила предсказание Диакониса о том, что подброшенные монеты (немного) более склонны падать той же стороной, которой их подбросили.

Химия

Команда из Амстердама успешно разделила пьяных и трезвых червей с помощью хроматографии.

Биология

Еще одна посмертная награда была вручена покойным Фордайсу Эли и Уильяму Петерсену за исследование факторов 1940 года, влияющих на производство молока в молочных стадах. В статье Journal of Animal Science, пара рассказала, что посадила кота на спину коровы и несколько раз лопала бумажные пакеты, чтобы увидеть, изменился ли поток молока. Испуганные коровы производили меньше молока. "Сначала запугивание заключалось в том, что кота сажали на спину коровы и взрывали бумажные пакеты каждые 10 секунд в течение двух минут", — писали исследователи. "Позже от кота отказались из-за ненужности".

Физиология

Японские исследователи Рио Окабе и Таканори Такебе обнаружили, что млекопитающие могут дышать через анус — и это фактически альтернативный способ доставки кислорода пациентам в критическом состоянии, если в аппаратах искусственной вентиляции легких закончились запасы, как это было во время пандемии COVID-19.

Напомним, ученые уверяют, что скорые межзвездные путешествия возможны. Квантовые физики пришли к мнению, что нужно прорваться в высшее измерение для того, чтобы перемещаться между звездами и галактиками.

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