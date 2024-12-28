Шокирующее открытие: как ускоренное биологическое старение связано с уменьшением мозга

Недавнее исследование ученых показало, что учащенное биологическое старение напрямую связано с изменениями в структуре мозга, в том числе с объемом серого вещества.

Об этом сообщило издание PsyPost.

Выяснилось, что хотя количество серого вещества никогда не связывали с умственными способностями, его объем имеет критическое влияние на темпы старения организма.

В ходе исследования ученые использовали биомаркеры и данные визуализации для изучения влияния биологического возраста на объем мозга. Результаты показали, что традиционный хронологический возраст не отражает полностью индивидуальные особенности старения. Для более точной оценки биологического возраста были использованы метрики KDM и PhenoAge, полученные на основе таких биомаркеров крови, как альбумин и С-реактивный белок.

Изучая данные более 14 000 участников из UK Biobank, ученые обнаружили, что люди с более высокой скоростью биологического старения имеют значительное снижение объемов мозговых структур, в частности серого и белого вещества, гиппокампа и таламуса. Эти результаты остаются устойчивыми даже после корректировки факторов, таких как индекс массы тела и уровень физической активности.

У женщин наблюдалось более заметное уменьшение объема мозга, связанное с биологическим старением, по сравнению с мужчинами. Также у молодых взрослых (до 55 лет) была обнаружена более сильная связь между биологическим старением и изменениями в структуре мозга, что указывает на возможность начала этих процессов раньше.

Хотя исследование не позволяет установить причинно-следственную связь, оно открывает новые возможности для замедления старения и уменьшения ухудшения здоровья мозга. Раннее выявление биомаркеров и терапия могут помочь снизить риски нейродегенеративных заболеваний, в частности деменции, в условиях старения населения.

К 2050 году, по данным Всемирной организации здравоохранения, более 20% населения Земли будет старше 60 лет, что делает такие исследования еще более актуальными.

Напомним, в Китае археологи раскопали окаменевшие останки самого маленького известного вымершего леопардового кота.

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