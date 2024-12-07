Шокирующее открытие: ученые выяснили, как лесные пожары влияют на мозг

Недавнее исследование медицинских записей более 1,2 миллиона пожилых пациентов в Южной Калифорнии выявило тревожную связь между загрязнением воздуха, вызванным лесными пожарами, и риском развития деменции.

Об этом сообщило издание Boise State Public Radio.

Ученые выяснили, что повышение уровня мелкодисперсных частиц PM2.5, выделяемых при лесных пожарах, может увеличить вероятность возникновения этого заболевания на 18% в течение трех лет. При отсутствии лесных пожаров доли PM2.5 повышают риск развития серьезных заболеваний всего на 1%.

Доктор Элсер пояснила, что частицы, возникающие во время лесных пожаров, имеют особые характеристики. Они образуются при высоких температурах, мельче, чем другие частицы PM2.5, и способны легче преодолевать гематоэнцефалический барьер, что может нанести вред мозгу. Интенсивное кратковременное влияние таких частиц еще больше усиливает их токсический эффект.

"Поскольку глобальное изменение климата приводит к тому, что лесные пожары становятся все более интенсивными и участившимися, эти результаты позволяют предположить, что это реальный и опасный фактор риска развития деменции", — заявила Элсер.

Неврологи советуют следить за индексом качества воздуха (AQI) и ограничивать пребывание на улице, если этот индекс превышает 100. При необходимости выхода на улицу рекомендуется использовать маски типа N95 или KN95, а также улучшать качество воздуха в помещениях с помощью специальных фильтров.

Уже сегодня известно, что в последние два десятилетия количество лесных пожаров выросло на 13%, особенно в таких странах, как США, Австралия и Южная Европа. Если выбросы парниковых газов не будут ограничены, площадь территорий, подверженных пожарам, может увеличиться почти на 50% к концу столетия.

Напомним, в африканской стране свирепствует неизвестная смертельная болезнь.

Читайте также: