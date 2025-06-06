Шокирующее открытие в Гватемале: исследователи нашли 3 города майя с астрономическим комплексом

Реконструкция поселения. Фото: Министерством культуры и спорта Гватемалы

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Археологи обнаружили три древних поселения майя в джунглях Петен. Города расположены в форме треугольника на расстоянии до 5 километров друг от друга. Их история восходит к периоду между 1000 и 400 годами до нашей эры. Они оставались населенными до примерно 1100 лет назад, когда цивилизация майя пришла в упадок.

Об этом сообщило издание Livescience.

Важнейшим из новооткрытых является город Лос-Абуэлос. Среди его находок — две каменные статуи мужчины и женщины, вероятно, изображения предков. Археологи считают, что город служил религиозным центром. Особое внимание привлек астрономический комплекс: сооружения размещены так, чтобы фиксировать солнцестояния и равноденствия. Там также найдены захоронения, останки крупных кошачьих, гончарные изделия и наконечники стрел.

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Другой город — Петнал — отличается пирамидой высотой 33 метра. Ее стены украшены остатками фресок. По предварительным данным, Петнал выполнял политическую функцию. В нем также найден алтарь в форме лягушки — символа плодородия в мифологии майя.

Третье поселение, Камбраял, имеет сложную систему каналов, отходящих от водохранилища на вершине дворца. Они, вероятно, служили для водоотвода.

Исследования проводили археологи из Словакии и Гватемалы в рамках Археологического проекта Уашактун (PARU). С 2009 года команда обнаружила 176 памятников майя, но полностью исследовано только 20 из них.

Напомним, астероид размером с небоскреб приближается к Земле.

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