Шокирующее открытие: загрязнение пластиком добралось до самых отдаленных уголков планеты

Ученые заявляют, что на нашей планете больше нет ни одного места, которое было бы действительно неприкосновенным.

В Антарктиде были обнаружены микроскопические пластиковые частицы размером с эритроцит при анализе образцов снега из трех участков. Ученые бьют тревогу из-за того, что загрязнение пластиком уже коснулось даже самых отдаленных уголков планеты.

Об этом пишет Express.

Руководитель исследования доктор Кирсти Джонс-Уильямс из Британской антарктической службы заявила, что результаты свидетельствуют о "всепроникающем характере загрязнения пластиком" и демонстрируют, что на Земле уже "не существует ни одного по-настоящему девственного места".

"Несмотря на строгие правила ввоза материалов в Антарктиду, наши результаты свидетельствуют о загрязнении микропластиком даже в отдаленных и максимально контролируемых районах. Наше исследование подчеркивает необходимость использования имеющихся миссий в Антарктике для постоянного мониторинга ситуации", — добавила исследователь.

Издание отмечает, что пластиковое загрязнение было обнаружено на глубоководных участках ледников Юнион и Шанц, а также на Южном полюсе, где расположена американская исследовательская станция. Концентрации пластиковых частиц варьировались от 73 до 3099 единиц на литр снега.

Передовые методы исследования позволили выявлять частицы размером от 11 микрометров (размер эритроцита). Большинство частиц оказалось менее 50 мкм. Это означает, что предыдущие менее чувствительные методы исследования вероятно недооценивали масштаб проблемы.

Также читайте Видно даже из космоса: токсичная золотая речка залила Южную Африку

Химический анализ показал, что обнаруженный пластик является остатками синтетического текстиля, пакетов, бутылок и одноразовой посуды, а также синтетического каучука.

При этом полиамид, используемый в текстильной промышленности, составлял более 50% частиц во всех исследуемых образцах вблизи полевых лагерей, кроме удаленного "контрольного" участка. Это позволяет предположить, что источником загрязнения могли быть одежда полярников и оборудование.

Напомним, ученые создали "живой пластик", самоуничтожающийся после применения. Внутрь пластика исследователи поместили споры бактерий, которые после пробуждения могут его съесть.

Читайте также: