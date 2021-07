Штамм "Дельта" распространяется так же легко, как ветрянка, и может передаваться от вакцинированных — СМИ

"Дельта" передается интенсивнее, чем любые другие известные вирусы, такие как Ebola, сезонный грипп или ветряная оспа.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) распространили внутреннюю информацию, которая гласит, что штамм коронавируса "Дельта способен вызвать более тяжелое течение заболевания, чем предыдущие варианты, и распространяется так же легко, как ветрянка.

Внутренний федеральный документ оказался в распоряжении The New York Times и The Washington Post. В нем чиновников призывают "признать, что война изменилась".

Документ является внутренней слайдовой презентацией CDC. В нем приводится комбинация недавно полученных, еще не опубликованных данных расследований вспышек и внешних исследований, которые показывают, что вакцинированные лица, инфицированные "Дельтой", могут передавать вирус так же легко, как и непривитые.

"Вакцинированные люди с так называемыми прорывными инфекциями варианта "Дельта" носят в носу и горле столько же вируса, сколько вакцинированные люди, и могут с такой же легкостью распространять его, хотя и реже", — заявила врач Рошель Валенского. Она также отметила, что "Дельта" может передаваться от вакцинированных людей, хотя и редко. Ученые считают, что таких случаев существует больше, чем принято считать ранее.

Кроме того, штамм "Дельта" передается интенсивнее, чем любые другие известные вирусы, например, MERS, SARS, Ebola, простуда, сезонный грипп и ветряная оспа. В документе сказано, что этот вариант COVID-19 такой же заразный, как ветрянка.

В одном из слайдов указано, что среди старших возрастных групп существует больший риск госпитализации и смерти по сравнению с молодыми людьми, независимо от статуса вакцинации.

Как передает The New York Times, уровень вируса в организме тех людей, у которых обнаружили "Дельту" в тысячу раз больше, чем у тех, у кого обнаружили коронавирус, как только о нем стало известно. Исследования также показывают, что при мутировавшем COVID-19 в дыхательных путях больного в 10 раз больше вируса, чем у тех, кто заразился штаммом "Альфа", который тоже считается довольно заразным.

Напомним:

По состоянию на 28 июля в Украине выявлено 17 случаев заражения "Дельта" -штаммом коронавируса. Преимущественно эти случаи зафиксированы в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

коронавируса. Преимущественно эти случаи зафиксированы в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. Украина ужесточает правила въезда из-за распространения индийского штамма коронавируса — "Дельта" . Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае наличия хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцы должны иметь две прививки.

. Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае наличия хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцы должны иметь две прививки. Кроме этого, Украина ввела обязательную самоизоляцию для лиц, которые возвращаются из России и Индии, где фиксируют значительное распространение опасного индийского штамма "Дельта".

Есть ли сегодня протокол лечения "Дельты" и каковы его симптомы – Екатерина Булавинова

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку