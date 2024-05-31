Швейцарские ученые создали новый вид шоколада: какой он по вкусу

Швейцарские ученые изобрели совершенно новый вид шоколада, сделанный из так называемого "како-желе".

Об этом пишет New Atlas.

В этой новой смеси ученые использовали больше плодов какао, что сделало шоколад более полезным и экологически безопасным.

Как известно, шоколад производится из какао-бобов, которые смешиваются с небольшим количеством мякоти плода. После какао-массы смешивают с сахаром, сухим молоком и другими ингредиентами. Количество сахара зависит от того, насколько темный шоколад.

Ученые решили использовать, а не выбрасывать мякоть плода и внутреннюю оболочку шелухи, которая называется эндокарпий. Все это смешали, чтобы получить "какао-желе", получившееся настолько сладким, что может полностью заменить сахар в большинстве рецептов шоколада.

Правда, исследователям пришлось потратить некоторое время на поиск правильной комбинации ингредиентов. Большое количество "какао-желе" сделало шоколад комковатым, но меньшее количество означало, что шоколад будет недостаточно сладким.

В шоколаде также содержалось на 20% больше клетчатки, а также на 30% меньше насыщенных жиров, чем в среднем европейском темном шоколаде.

Прежде, чем новый шоколад появится на полках в магазинах, понадобится модернизировать инфраструктуру производства. К примеру, фермерам, выращивающим какао, понадобится оборудование для сушки материалов для изготовления желе. Производители же шоколада должны будут иметь возможность включить "какао-желе" в свои рабочие процессы.

Ранее исследователи сообщили, что большинство людей могут наслаждаться темным шоколадом в умеренных количествах. Однако он подходит не всем. Тем, кто страдает аллергией, кислотным рефлюксом, мигреней или чувствительным к кофеину, следует быть осторожными. Также следует помнить о возможном содержании тяжелых металлов, что подчеркивает важность умеренности.

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