Сидячий образ жизни не всегда вредит: ученые объяснили, когда он полезен

Сиденье / © pixabay.com

Реклама

Сидячий образ жизни не всегда вредит мозгу — всё зависит от того, как именно человек проводит время, сидя. К такому выводу пришли учёные в новом масштабном исследовании, которое пересматривает привычные представления о малоподвижном поведении.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Исследовательская группа под руководством специалиста по общественному здоровью Пола Гардинера из Университета Квинсленда проанализировала 85 научных работ, которые сравнивали различные типы сидячей активности. Оказалось, что так называемое «активное» сидение — когда мозг остается вовлеченным — имеет преимущественно положительное влияние на память, исполнительные функции и другие когнитивные способности.

Реклама

Зато «пассивное» сидение, например длительный просмотр телевидения, чаще ассоциировали с негативными изменениями, включая более высокий риск развития деменции. Хотя эффекты были умеренными, ученые считают их статистически значимыми.

Гардинер отмечает: большинство людей проводит сидя много часов ежедневно, поэтому то, как мы используем это время, имеет реальное значение. Простой выбор — взять в руки книгу вместо пульта — может способствовать сохранению здоровья мозга в старшем возрасте.

Ученые призывают обновлять рекомендации по здоровью так, чтобы они учитывали разницу между типами сидения. В частности, предлагают поощрять активные умственные занятия и делать короткие перерывы на движение.

«Советы по здоровью могут перейти от простых слов „сидеть меньше“ к поощрению более умственно активной деятельности сидя. Это может помочь людям сделать простые, реалистичные изменения, которые поддержат долгосрочное здоровье мозга и потенциально снизят риск деменции», — отметил Гардинер.

Реклама

Напомним, новое масштабное исследование показало, что даже 5 минут интенсивного движения ежедневно могут снизить риск смерти на 10%. Ученые проанализировали данные 130 тыс. людей и обнаружили простую формулу долголетия, доступную каждому.