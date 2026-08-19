Сигнал шел 13 миллиардов лет: астрономы раскрыли тайну старейшей звезды Вселенной

Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил снова на расстоянии 13 миллиардов световых лет / © Фото из открытых источников

Реклама

В марте 2025 г. международная группа астрономов зафиксировала уникальный 10-секундный гамма-всплеск GRB 250314A, поступивший из глубин космоса от масштабного взрыва массивной звезды. Это чрезвычайное событие произошло более 13 миллиардов лет назад, когда возраст нашей Вселенной составлял всего 730 миллионов лет, что делает ее самым древним выявленным сверхновым за всю историю наблюдений.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Реклама

Как расшифровали космическое послание

Первый сигнал о загадочной вспышке поступил от франко-китайской космической миссии SVOM, после чего к наблюдениям мгновенно подключилась обсерватория NASA имени Нила Герелса Свифта. Благодаря быстрой реакции учёные смогли точно определить источник рентгеновского излучения на небе, что позволило другим мощным телескопам сфокусироваться на этой же точке.

Реклама

Уже через одиннадцать часов Северный оптический телескоп на Канарских островах зафиксировал инфракрасное послесветение, а впоследствии очень большой телескоп в Чили установил потрясающий возраст этого события. Наземные наблюдения подтвердили, что сигнал поступил из эпохи реионизации, преодолев огромное расстояние перед тем, как добиться орбиты Земли.

"Вебб обеспечил быстрое и чувствительное дальнейшее наблюдение, которое нам было нужно", - отметил Бенджамин Шнайдер, соавтор исследования и научный сотрудник Лаборатории астрофизики Марселя во Франции.

Открытие телескопа Джеймса Уэбба

Получив точные координаты, астрономы решили не спешить и спланировали работу космического телескопа Джеймса Уэбба в тот момент, когда свет от сверхновой должен был достичь своей максимальной яркости. Ученые учли, что из-за постоянного расширения Вселенной свет от таких отдаленных объектов растягивается, поэтому эта звезда становилась ярче в течение нескольких месяцев, а не недель, как это бывает обычно.

Сделанные в июле инфракрасные снимки не только непосредственно зафиксировали взрыв, но и впервые позволили разглядеть слабую материнскую галактику, где произошла эта космическая катастрофа. Хотя на фотографиях она занимает всего несколько пикселей, это открытие побило предыдущий рекорд телескопа, когда было обнаружено снова в возрасте 1,8 миллиарда лет.

Реклама

Сходство с современными звездами

Исследователи ожидали, что звезды из ранней Вселенной будут существенно отличаться от современных из-за меньшего количества тяжелых элементов, другой массы и общей продолжительности жизни. Однако после детального сравнения древнего взрыва с современными сверхновыми в нашем ближайшем космическом окружении астрономы были поражены их невероятной физической схожестью.

Галактика, в которой произошел взрыв, также оказалась типичной для того периода формирования Вселенной, хотя для выявления более мелких разногласий ученым еще понадобятся дополнительные массивы данных. Это поразительное сходство бросает новый вызов астрофизикам, заставляя их отчасти пересмотреть существующие модели эволюции первых звезд после Большого взрыва.

«Мы подошли к этому с открытым умом. И, о чудо, Уэбб показал, что эта сверхновая выглядит точно так же, как и современные сверхновые», — рассказал соавтор исследования, профессор Университета Лестера Ниал Танвир.

Напомним, ученые рассказали о Земле наоборот, где реки текут газом , а горы созданы из воды. Титан – единственное, кроме Земли, небесное тело в нашей Солнечной системе с настоящими дождями, реками и полноводными морями, но его мир шокирует парадоксами.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров