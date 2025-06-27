Сигналы из-подо льда Антарктиды произвели сенсацию среди физиков: подробности

Антарктида / © Associated Press

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В ледяных пространствах Антарктиды детектор ANITA (Антарктическая импульсная переходная антенна) зафиксировал удивительные радиоимпульсы, которые пока не поддаются объяснению в рамках Стандартной модели физики. По данным ученых, эти сигналы происходили из-под многовекового льда — оттуда, откуда не должно было поступать никаких радиоволн.

Об этом пишет Т4.

Проект ANITA использует специальные радиоантенны, поднимающиеся над Антарктидой на стратосферном шаре. Они ищут следы космических нейтрино — почти неосязаемых частиц, взаимодействующих только из-за слабой ядерной силы и гравитации. Однако в 2016 и 2018 годах команда обнаружила чрезвычайно необычные сигналы, которые могли быть порождены частицами, которых наука до сих пор не знает.

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Особенно настораживает то, что сигналы выходили из-под горизонта — будто их источник находится под толщей льда, а возможно и горных пород. Чтобы импульс достиг детектора, он должен был пройти через тысячи километров земной коры, где должен полностью поглощаться.

Сначала ученые предположили, что это могут быть тау-нейтрино, которые, столкнувшись со льдом, породили вторичные частицы — тау-лептоны. нейтрино в рамках нынешних моделей.

Это привело к смелым гипотезам — вплоть до предположения о существовании параллельного Вселенной. слива — процесс, который мог бы сигнализировать о симметричной CPT-вселенной, движущейся в обратном направлении времени.

Однако NASA и команда ANITA дистанцировались от подобных интерпретаций. В своем заявлении они подчеркнули, что данные не являются доказательством параллельного мира, а медиа только спекулируют. Тем не менее даже официальные источники признают: природа этих сигналов остается полной загадкой.

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Физики надеются, что новый инструмент — PUEO (Payload for Ultrahigh Energy Observations) — позволит собрать больше данных.

«Возможно, мы обнаружим еще больше аномалий или настоящие космические нейтрино. В любом случае, мы на пороге чего-нибудь великого», — заявила доцент Стефани Виссел из Пенсильванского университета.

Напомним, исследователи обнаружили удивительную положительную сторону ураганов после того, как шторм 4-й категории прервал их экспедицию у побережья Мексики.

Команда смогла принять пробы океана сразу после прохождения шторма. Они обнаружили, что штормы перемешивают океан настолько мощно и глубоко — до тысяч метров — что на поверхность поднимается богатая питательными веществами холодная вода.

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