Сигналы Wi-Fi можно использовать, чтобы "видеть людей сквозь стены" — исследование

Такая технология может быть полезна для мониторинга самочувствия пожилых людей или просто для выявления подозрительного поведения дома.

Исследователи из Университета Карнеги-Меллона разработали метод трехмерного определения форм и движений человеческого тела в комнате, используя только сигналы, излучаемые маршрутизаторами Wi-Fi.

Об этом сообщает издание Vice.

Ученые продемонстрировали, что с помощью анализа фазы и амплитуды сигналов Wi-Fi через стены можно обнаружить людей и их положение. Для этого они использовали DensePose – систему отображения всех пикселей на поверхности человеческого тела на фотографии.

Исследователи Университета Карнеги-Меллона заметили, что сигналы Wi-Fi "могут служить повсеместной заменой" обычным RGB-камерам, когда дело доходит до "обнаружения" людей в комнате.

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С помощью Wi-Fi, говорится в исследовании, такие препятствия как плохое освещение, с которым сталкиваются обычные объективы камер, преодолеваются.

"Большинство домохозяйств в развитых странах уже имеют Wi-Fi дома, и эту технологию можно использовать для мониторинга самочувствия пожилых людей или просто для выявления подозрительного поведения дома", — прогнозируют возможности для применения этой технологии исследователи.

Напомним, ранее ученые обнаружили новую анатомическую структуру в мозге, ранее еще не описанную.

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