Категория
Наука и IT
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Сигналы Wi-Fi можно использовать, чтобы "видеть людей сквозь стены" — исследование

Сигналы Wi-Fi можно использовать, чтобы "видеть людей сквозь стены" — исследование

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
886
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сигналы Wi-Fi можно использовать, чтобы "видеть людей сквозь стены" — исследование

Фото: соцмережі

Такая технология может быть полезна для мониторинга самочувствия пожилых людей или просто для выявления подозрительного поведения дома.

Исследователи из Университета Карнеги-Меллона разработали метод трехмерного определения форм и движений человеческого тела в комнате, используя только сигналы, излучаемые маршрутизаторами Wi-Fi.

Об этом сообщает издание Vice.

Ученые продемонстрировали, что с помощью анализа фазы и амплитуды сигналов Wi-Fi через стены можно обнаружить людей и их положение. Для этого они использовали DensePose – систему отображения всех пикселей на поверхности человеческого тела на фотографии.

Исследователи Университета Карнеги-Меллона заметили, что сигналы Wi-Fi "могут служить повсеместной заменой" обычным RGB-камерам, когда дело доходит до "обнаружения" людей в комнате.

С помощью Wi-Fi, говорится в исследовании, такие препятствия как плохое освещение, с которым сталкиваются обычные объективы камер, преодолеваются.

"Большинство домохозяйств в развитых странах уже имеют Wi-Fi дома, и эту технологию можно использовать для мониторинга самочувствия пожилых людей или просто для выявления подозрительного поведения дома", — прогнозируют возможности для применения этой технологии исследователи.

Напомним, ранее ученые обнаружили новую анатомическую структуру в мозге, ранее еще не описанную.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
886
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация