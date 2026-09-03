Сила тысяч атомных бомб: глубоко под Англией обнаружили апокалиптическую находку

На месте современной Англии полмиллиарда лет назад произошла масштабная катастрофа / © Associated Press

Реклама

Недавно геологи сообщили об обнаружении остатков огромной вулканической кальдеры в возрасте 454 миллиона лет , которая скрывается глубоко под современными английскими графствами Норфолк и Линкольншир. Для разгадки тайны этой разрушенной временем структуры и ее взрывного прошлого ученым понадобилось целых 30 лет кропотливых исследований.

Об этом пишет Live Science.

Реклама

По словам специалистов, этот вулкан гарантированно повлек за собой по меньшей мере одно гигантское извержение в истории нашей планеты.

Реклама

Доказательства катастрофы и кристаллы циркона

В ходе недавнего анализа специалисты исследовали кристаллы циркона, которые были изъяты еще 80 лет назад из скважин на расстоянии 65 километров друг от друга . Эти микроскопические частицы образуются в расплавленной магме перед извержением и содержат уран, что позволяет очень точно определять возраст древних событий.

Результаты продемонстрировали совпадение английских кристаллов с толстым слоем вулканического пепла, покрывающего территорию Скандинавии и Балтийского региона. Это убедительно свидетельствует, что колоссальный шлейф пепла перелетел через древнее море Торнквиста и осел в тысячах километров от эпицентра взрыва.

Почему ученые избегают термина «супервулкан»

Хотя взрыв был эквивалентен силе тысяч атомных бомб и породил огромные пирокластические потоки, профессиональные вулканологи категорически отказываются называть объект супервулканом. Специалисты объясняют, что это понятие слишком неточно и размыто, поэтому в научном мире оно давно превратилось в обычное «модное слово для прессы».

Эксперты классифицируют эту катастрофу как ультраплинианское извержение , которое является самым жестоким типом вулканических взрывов с выбросом более 1000 кубических километров материала. Вероятно, этот апокалиптический процесс длился от нескольких дней до недель, формируя гигантские облака пепла высотой более 40 километров .

Реклама

Эрозия и невидимое наследие

До сегодняшнего дня сохранилось крайне мало материала от древнего ультраплинианского извержения, поскольку большая его часть была эродирована или глубоко похоронена. Сейчас на поверхности нет абсолютно никаких визуальных следов этих событий, а сами скважины расположены в одной из самых плоских местностей современной Англии.

В то же время, ученых совсем не удивляет наличие следов крупных доисторических вулканов на территории Великобритании. Этот объект является лишь частью значительно более широкой вулканической системы, которая была чрезвычайно активной 450 миллионов лет назад в этом регионе.

Напомним, в Антарктиде активный вулкан Эребус регулярно выбрасывает в воздух вместе с газом и паром мелкие кристаллы металлического золота. Благодаря этой уникальной геологической активности каждый день на окружающие ледяные просторы оседает около 80 граммов драгоценного металла.

Новости партнеров

Новости партнеров