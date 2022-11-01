Синие киты съедают 10 миллионов кусков микропластика в день: исследование

Американские исследователи выяснили, что синие киты потребляют до 10 миллионов кусочков микропластика каждый день.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, пишет RFI.

Исследовательская группа под руководством США наблюдала за передвижением 191 голубого, полосатого финвала и горбатого кита, живущих у побережья Калифорнии.

Киты питались преимущественно на глубине от 50 до 250 метров, где находится "наибольшая концентрация микропластика в толще воды".

Затем исследователи оценили размер и количество глотков, которые киты получали ежедневно, и то, что было отфильтровано, моделируя три разных сценария.

По вероятному сценарию, синие киты съедали до 10 миллионов кусочков микропластика в день. В течение 90-120-дневного годового сезона кормления это составляет более миллиарда кусков в год.

Согласно исследованию, самое крупное животное, когда-либо жившее на Земле, также является и крупнейшим потребителем микропластика, съедая до 43,6 килограмма в день.

По оценкам, горбатые киты съедают около четырех миллионов кусочков в день. 99% микропластика попали внутрь китов, потому что они уже были внутри своей жертвы.

"Это нас волнует. Мы (люди – ред.) также едим анчоусы и сардины", – сказала одна из исследовательниц Кахане-Раппорт.

Теперь, когда исследователи знают, сколько микропластика потребляют киты, они хотят определить, какой вред он может нанести.

Напомним, что китайские ученые вживили в голову голубя чип на солнечной батарее, благодаря которому удалось дистанционно управлять полетом птицы с точностью 80-90% в течение двух часов.