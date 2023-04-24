Синоптик назвала причину северного сияния в Украине и предупредила о магнитных бурях

Сильный геомагнитный шторм стал причиной северного сияния, которое накануне наблюдали украинцы.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Нехитрое исследование говорит, что причиной возникновения северного сияния бывают магнитные бури, возникающие из-за мощных выбросов из Солнца. А на нашей любимой Земле 23 апреля как раз произошел сильный геомагнитный шторм, который и привел к северному сиянию в нетипичных локациях. Таких, как Украина", – объяснила она.

"Сегодня и завтра будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, однако понемногу она идет на убыль", — спрогнозировала Наталья Диденко.

Напомним, жители нескольких областей Украины наблюдали странное сияние в небе, которое было очень похоже на полярное сияние. Это атмосферное явление имело розовый и зеленый оттенок. В ночь на 24 апреля такие же сияния видели и жители центральных и южных штатов США. Оказалось, что Землю накрыла одна из самых мощных геомагнитных бурь, вызвавшая появление полярных сияний гораздо южнее мест их обычного появления.

Вечером 23 апреля и днем 24 апреля на Земле появилась мощнейшая геомагнитная буря, которая стала следствием вспышки на Солнце и коронального выброса массы незадолго до выходных, пишет weatherboy.com. По данным Центра прогнозирования космической погоды США, геомагнитная буря имела уровень G4 по пятибалльной шкале оценки уровня мощности геомагнитных бурь.

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