Siri подслушивает: прокуратура Парижа начала расследование против Apple

Apple / © Associated Press

Прокуратура Парижа начала официальное расследование по американскому технологическому гиганту Apple в связи со сбором записей ее голосовым помощником Siri.

Об этом пишет Politico.

Расследование, проводимое борющимся с киберпреступностью агентство OFAC, было инициировано после подачи жалобы французской неправительственной организацией Ligue des droits de l’Homme.

Ключевым толчком к расследованию стали показания Томаса Ле Боньека, бывшего сотрудника субподрядчика Apple. В 2019 году, работая в Ирландии, Ле Бонньек занимался анализом аудиофайлов, сделанных Siri, для улучшения качества ответов.

Ле Бонньек сообщил, что его работа включала в себя прослушивание тысяч записей пользователей, которые часто содержали интимные моменты и конфиденциальную информацию. Самое важное — эти записи могли быть использованы для идентификации пользователей.

Экс-работник обратился в прокуратуру после безуспешных апелляций в органы по защите данных, включая французскую CNIL и ирландскую DPC, которая в 2022 году закрыла дело, не начав расследования.

Теперь Томас Ле Бонньек требует ответов на критически важные вопросы:

Сколько записей было сделано Apple с 2014 года?

Сколько человек пострадало от сбора данных?

Где хранятся эти конфиденциальные данные?

Представитель Apple во Франции в свою очередь заявил, что компания «никогда не использовала данные Siri для создания маркетинговых профилей, никогда не предоставляла их в рекламных целях и никогда не продавала их».

Жалоба в Париже открыла путь потенциальному коллективному иску во Франции. Этот иск идет параллельно с аналогичным иском в США, где Apple также обвиняли в записи личных разговоров без ведома потребителей.

В декабре 2024 года американское расследование завершилось тем, что Apple согласилась урегулировать дело, выплатив 95 миллионов долларов, хотя компания и отрицала какие-либо правонарушения.

