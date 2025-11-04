Скандал вокруг TikTok: соцсеть обвинили в "пропаганде смерти" среди подростков

Телефон / © unsplash.com

Во вторник, 4 ноября, судебные органы Франции заявили о начале расследования по социальной сети TikTok. Расследование сосредоточено на рисках, связанных с функционалом платформы, которые могут побуждать молодежь к самоубийству.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Парижский прокурор Лор Беккуо заявила, что TikTok может являться катализатором в причинении самоубийств среди подростков.

«Есть недостаточная модерация TikTok, которая имеет легкий доступ к платформе для несовершеннолетних и сложный алгоритм, который может подталкивать уязвимых пользователей к самоубийству, быстро погружая их в замкнутый круг соответствующего контента», — пояснила прокурор причины расследования.

Расследование будет проводить киберполицейское подразделение парижской полиции. Речь идет о нарушении, связанном с предоставлением платформы для «пропаганды в пользу продуктов, объектов или методов, рекомендуемых в качестве средств для совершения самоубийства». За такое правонарушение во Франции предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

Напомним, думскроллинг — это явление, когда человек постоянно листает новостную ленту или социальные сети и не может остановиться, тратя при этом время.

Недостоверный медицинский контент в соцсетях оказывает негативное влияние на психическое здоровье студенческой молодежи. Как показало новое исследование Сиракьюского университета (США), фейки в TikTok по поводу расстройства дефицита внимания с гиперактивностью (РДУГ) искажают восприятие симптомов, что приводит к самодиагностике без оснований.