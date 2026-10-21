Скелет в римском саркофаге озадачивал ученых 150 лет: новые подробности давней загадки

Саркофаг. Фото: The Queen’s Jubilee Gallery, Вестминстерское аббатство/Wikimedia

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Почти 150 лет исследователи пытались установить, кому принадлежит средневековый скелет, найденный в древнеримском саркофаге в Вестминстерском аббатстве. Новое исследование указало на наиболее вероятного кандидата.

Об этом сообщило издание Live Science.

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Каменный саркофаг обнаружил главный каменщик Вестминстера в 1869 году. В ходе исследования выяснилось, что захоронение было разграблено ещё в начале XIX века. Находка также поставила перед специалистами загадку: на основании саркофага была латинская погребальная надпись римской эпохи IV века, тогда как крышку украшал большой средневековый крест.

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Римская надпись свидетельствует, что изначально саркофаг был изготовлен для человека по имени Валерий Амандин. На ней высечено: «В память о Валерии Амандине. Валерий Супервентор и Марцелл сделали это для своего отца». Однако спустя несколько веков гроб, по-видимому, использовали повторно.

Исследование костей показало, что в саркофаге лежал мужчина среднего возраста и среднего роста. У него были признаки остеоартрита и подагры, а также две зажившие травмы ребер. Радиоуглеродный анализ датировал останки 987–1052 годами, подтвердив, что захоронение относится к Средневековью.

Археолог-консультант Вестминстерского аббатства Уорвик Родвелл считает, что этот человек почти наверняка был аббатом. На это, в частности, указывают необычный каменный саркофаг и большой крест на его крышке.

Исследователь сузил список возможных кандидатов до трёх настоятелей Вестминстера — Вульфсига, Эльфвига и Вульфнота. Первый впоследствии покинул аббатство и стал епископом в другом месте, поэтому его захоронение в Вестминстере считается маловероятным. Среди двух других кандидатов в пользу Эльфвига говорит то, что он был монахом Вестминстера ещё до того, как возглавил аббатство.

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В то же время окончательно установить личность погребенного пока невозможно. Также остается загадкой, почему для средневекового аббата использовали римский саркофаг, ведь такие случаи были крайне редкими.

По одной из версий, первоначальный владелец саркофага Валерий Амандин мог быть ранним христианином и заметной фигурой в римском Лондоне. Исследователи также предполагают, что недалеко от современного Вестминстерского аббатства могла находиться римская вилла с кладбищем, которое археологам ещё предстоит обнаружить.

В настоящее время загадочный саркофаг выставлен в Галереях бриллиантового юбилея королевы в Вестминстерском аббатстве.

Напомним, ранее в Чехии археологи исследовали клад из более чем 2150 серебряных монет, который пролежал под землей около девяти веков.

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