Скелеты, найденные в объятиях, оказались матерью и дочерью с редкой формой карликовости — фото

Реклама

Скелеты двух человек, найденные еще в 1963 году в пещере Ромито вблизи города Папасидеро, Италия, оказались родственниками – матерью и дочерью.

Об этом сообщает Need To Know.

Обе жили более 12 тысяч лет назад и имели редкую генетическую форму карликовости.

Реклама

В течение десятилетий археологи пытались выяснить характер их отношений и причины необычно низкого роста. Ответ удалось получить благодаря современному анализу ДНК, в частности, исследованию височной кости — одной из самых плотных частей черепа, хорошо хранящей генетический материал.

Генетическое исследование, проведенное учеными из Венского университета, показало, что женщины «вероятнее всего» были матерью и дочерью. Кроме того, у них обнаружены мутации, связанные с нарушением роста скелета.

Скелеты из пещеры Ромито / Фото: Adrian Daly

Исследователи установили, что младшая из них страдала акромезомелической дисплазией типа Марото (AMDM) — редким наследственным заболеванием, которое приводит к значительному снижению роста и укорочению конечностей. Ее рост составил примерно 110 см. Мать была выше - около 145 см - и, вероятно, имела более легкую форму этого генетического нарушения.

Скелеты из пещеры Ромито / Фото: Adrian Daly

Ученый Даниэль Фернандес из Университета Коимбры отметил, что разница в степени проявления болезни может объясняться гетерозиготной мутацией — когда одна копия гена изменена, а другая нет. Это демонстрирует, как один и тот же ген мог по-разному влиять на членов доисторической семьи.

Реклама

Несмотря на физические ограничения, она дожила до подросткового возраста. Это свидетельствует о том, что сообщество охотников-собирателей, к которому они принадлежали, обеспечивало ей уход и поддержку.

Эдриан Дейли из Университетского больничного центра Льежа подчеркнул, что редкие генетические заболевания существовали на протяжении всей истории человечества, а их изучение помогает лучше понимать современную медицину.

Исследование не только проливает свет на генетику доисторических людей, но демонстрирует уровень социальной поддержки в древних обществах.

Напомним, ранее археологи раскопали скелет рыцаря с редким генетическим заболеванием.