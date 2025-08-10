Сколько будут жить люди через 100 лет - научный прогноз

Ученые / © Pixabay

Человечество достигло значительного прогресса в увеличении продолжительности жизни, но существуют естественные пределы. Ученые считают, что будущие открытия в медицине и исследования старения могут позволить жить гораздо дольше, но пока это остается вопросом времени и технологий.

Об этом пишет Nature

Современная наука не перестает удивляться вопросам, связанным с продолжительностью жизни человека, которая всегда была и остается одной из самых интересных тем исследований.

Если сравнить статистику последних двух веков, то можно увидеть впечатляющий прогресс: в 1800-х годах средняя продолжительность жизни едва достигала 40 лет, тогда как сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), она составляет в среднем 71,4 года.

Такой скачок стал возможным благодаря развитию медицины, повышению уровня жизни, а также большему вниманию к здоровому образу жизни. Несмотря на это, вопрос о существовании максимального предела человеческой жизни остается открытым и вызывает множество споров в научных кругах.

Историческое развитие и перспективы будущего

В течение последних двух веков увеличение средней продолжительности жизни стало одной из самых впечатляющих страниц в истории человечества. Переход от среднего показателя менее 40 лет до более 70 является результатом комплексного влияния общественных и технологических изменений на здоровье человека.

Ярким примером потенциала человеческого долголетия стала Жанна Кальман, которая прожила 122 года — исключительный случай, подчеркивающий границы возможного, но не являющийся стандартом.

Некоторые научные коллективы, в частности ученые из Нидерландов, высказывают довольно оптимистичные прогнозы: они предполагают, что к 2070 году средняя продолжительность жизни возрастет до 125 лет.

Эти выводы, опубликованные в престижном журнале Nature в 2017 году, базируются на предположении, что постоянное совершенствование условий жизни и медицинских технологий, таких как вакцины, не требующие специального хранения, продолжит положительно влиять на продолжительность жизни. По их прогнозам, женщины будут иметь больше шансов достичь этой возрастной отметки, а после 2070 года продолжительность жизни может увеличиться еще больше.

«Стеклянный потолок» или естественные ограничения

Однако не все специалисты разделяют оптимистичный взгляд. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Aging в 2024 году, демонстрирует замедление темпов увеличения продолжительности жизни. Авторы работы предостерегают, что без серьезных научных прорывов в замедлении процессов биологического старения существенного продления жизни в ближайшее столетие вряд ли следует ожидать.

Профессор Уильям Мейр из Гарвардского университета, эксперт в области молекулярного метаболизма, назвал это явление «стеклянной нижней границей смертности». Он считает, что современная медицина уже достигла максимума возможного без фундаментальных изменений в понимании процессов старения.

Основные факторы, которые тормозят долголетие

Существует ряд существенных препятствий, которые ограничивают продолжительность жизни людей. Среди главных угроз:

Хронические заболевания: сердечно-сосудистые болезни, онкология и осложнения во время беременности и родов остаются ведущими причинами смертности.

Ожирение: современный малоподвижный образ жизни, распространение фастфуда способствуют развитию избыточного веса и сопутствующих хронических болезней.

Социально-экономические вызовы: рост численности населения вызывает давление на ресурсы, медицинскую систему и окружающую среду, что снижает качество медицинского обслуживания и питания.

Профессор Мейр предлагает два основных пути преодоления этих проблем. Первый заключается в изучении факторов, способствующих длительной здоровой жизни, и их практическом внедрении. Второй, более амбициозный, — в глубинных исследованиях механизмов старения на молекулярном уровне.

Он отмечает, что система здравоохранения исторически не фокусировалась на преодолении биологических границ старения, и именно здесь лежит ключ к значительному продлению жизни в будущем.

Итоги и вызовы будущего

Таким образом, ответ на вопрос, как долго будут жить люди через сто лет, остается неоднозначным. С одной стороны, ученые видят перспективы дальнейшего роста продолжительности жизни благодаря прогрессу медицины и социальным изменениям.

С другой — есть доказательства, что человеческий организм может столкнуться с естественным «стеклянным потолком», преодолеть который возможно только через революционные открытия в биологии старения. Вероятно, будущее продолжительности жизни будет зависеть от сочетания обоих подходов: дальнейшего улучшения качества жизни и глубокого научного познания внутренних механизмов старения.

Профессор Мейр отметил: вопрос, сможет ли человек когда-то дожить до 300 лет, пока остается открытым. Впрочем, это не значит, что он не заслуживает серьезных научных исследований и обсуждений.

Напомним, ранее мы писали о том, что Милдред Барон, которой 107 лет, поделилась секретом своей долгой и счастливой жизни. По ее словам — это позитивное мышление и умение спокойно относиться к жизненным трудностям.