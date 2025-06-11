Сколько клеток мозга отвечают за трезвость: ученые сделали потрясающее открытие

Алкоголь

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Пристрастие к алкоголю контролирует всего около 500 нейронов из миллиардов клеток мозга. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Массачусетского университета, проведя ряд экспериментов на мышах.

Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience

Во время экспериментов ученые применили передовые методы — оптогенетику, оптометрию, электрофизиологию и одноклеточную транскриптомику. Им удалось не только точно локализовать нейроны, которые отвечают за развитие алкогольной зависимости, но и управлять их активностью с помощью света.

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Ученые выяснили, что при «выключении» группы из 500 нейронов мыши резко начинали пить больше алкоголя. Зато во время их активации алкогольное пристрастие резко снижалось.

«Трудно поверить, что такая маленькая группа клеток может так сильно влиять на поведение», — отметил доктор Мартин, исследователь Института нейропсихиатрических исследований.

Если аналогичные группы нейронов удастся обнаружить у человека, это открытие может кардинально изменить подход к лечению алкогольной зависимости. Медики смогут применять точечную терапию — с воздействием только на критически важные нейроны, а не на весь мозг.

Хотя исследования проводились только на мышах, люди имеют схожую структуру мозга. Поэтому аналогичный механизм может работать и у людей.

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Напомним, ученые выяснили, что именно кофеин делает с нашим мозгом во время сна