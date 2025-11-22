Сколько людей никогда не были онлайн: ООН назвала точную цифру

Интернет / © Credits

Более четверти населения планеты до сих пор не имеет доступа к интернету — таков вывод нового отчета ООН. Несмотря на то, что цифровые технологии стали привычными для большинства мира, прогресс в подключении замедлился, а неравенство между регионами растет.

Об этом сообщило издание obnews.co.

Международный союз электросвязи (МСЭ) сообщает: сейчас онлайн находится почти шесть миллиардов человек, но за последний год к сети присоединилось лишь около 100 миллионов. В то же время более 2,2 миллиарда человек до сих пор не имеют доступа к Интернету.

Офлайн остаются преимущественно жители стран с низким и средним уровнем доходов — на них приходится 96% людей, которые никогда не пользовались интернетом. В наименее развитых государствах онлайн лишь 23% населения. Африка продолжает оставаться наименее подключенным континентом — интернетом пользуются только 36% жителей. В Европе и странах Америки ситуация противоположная: доступ к сети имеют почти все, а доля офлайн-пользователей не превышает 8-12%.

По данным отчета, молодые люди пользуются интернетом существенно чаще:

82% людей в возрасте 15-24 лет имеют доступ к сети;

среди всего населения этот показатель составляет 72%.

В Африке разница еще более разительная: онлайн половина молодежи против лишь трети взрослых.

Место жительства также определяет уровень цифровой доступности:

42% жителей сельских районов мира никогда не заходили в интернет;

в городах офлайн остаются лишь 15%;

в Европе 13% сельских жителей до сих пор не имеют доступа к сети.

Покрытие 5G охватывает уже более половины мира, а без базового сигнала 3G остаются только около 312 миллионов человек. Но даже при наличии инфраструктуры миллионы не могут позволить себе подключение.

В 2018 году в сети побывали лишь 50% населения мира. Пандемия ускорила цифровизацию, однако в 2022 году офлайн оставались 37% людей. Отчет ООН показывает: путь к полному глобальному подключению будет долгим — и зависит не только от технологий, но и от экономических возможностей стран.

