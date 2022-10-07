Сколько нужно времени, чтобы стать настоящими друзьями: ученые выяснили

Ученые из Оксфордского университета говорят, что для установления крепких дружеских связей нужно не так уж много времени.

Ученые из Оксфордского университета в ходе нового исследования выяснили: чтобы укрепить социальные связи между людьми, которые пока только знакомы, нужно прилагать усилия в течение 2040 минут или 34 часов.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Как показывают результаты исследования, в котором приняли участие 2 тысячи респондентов, для того чтобы получить нового друга, нужно осуществить 11 взаимодействий между ищущим друга и потенциальным другом. Каждое такое взаимодействие должно в среднем продолжаться в течение 3 часов и 4 минут в течение 5,5 месяцев. После этого, как полагают ученые, обычный знакомый человек может перейти к статусу "друг".

По словам ученого Робина Данбара, дружба является одним из важнейших факторов, влияющих на психологическое и физическое здоровье человека, а также на то, насколько человек чувствует себя вполне счастливым.

"Найти хорошего друга сложно, но если приложить усилия, то это возможно. Каждому из нас нужен хороший друг, который предоставит нам правильную эмоциональную поддержку", — отметил Данбар.

Ранее ученые выяснили, почему во взрослом возрасте время летит так быстро. Исследование ученых показало, что по мере старения скорость, с которой наш мозг получает и обрабатывает изображения, постепенно снижается, что приводит к временному несоответствию в воспоминаниях.

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