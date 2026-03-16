Идея пешего путешествия вокруг Луны звучит как научная фантастика, однако исследователи решили проверить ее с точки зрения науки. Используя данные миссий «Аполлон» и современные эксперименты по моделированию лунной гравитации, ученые попытались подсчитать, сколько времени понадобилось бы человеку обойти естественный спутник Земли пешком.

Об этом идет речь на портале Т4.

Экваториальная протяженность Луны составляет примерно 10 920 км — это сопоставимо с самыми длинными пешеходными маршрутами на нашей планете. Однако передвижение в условиях космоса существенно отличается от обычной прогулки на Земле.

Как гравитация влияет на скорость ходьбы

Одним из ключевых факторов является слабая гравитация Луны, которая составляет лишь около одной шестой земной. Во время исторических миссий «Аполлон» астронавты могли передвигаться по поверхности со скоростью примерно 2,2 км/ч.

Причиной были тяжелые и жесткие скафандры, которые почти не сгибались в коленях. Поэтому астронавты двигались своеобразными подпрыгиваниями, а не обычной походкой.

Впрочем, современные исследования показывают, что в будущем скорость передвижения может быть значительно выше. Эксперименты NASA во время параболических полетов, которые позволяют имитировать условия пониженной гравитации, продемонстрировали другой результат.

В новых гибких космических костюмах человек может двигаться со скоростью до 5 км в час — почти так же, как во время обычной прогулки на Земле.

Сколько времени длилось бы такое путешествие

Если представить гипотетическую ситуацию, когда астронавт движется без остановок со скоростью 5 км/ч, то обойти Луну по экватору можно примерно за 91 день непрерывной ходьбы.

Однако в реальных условиях это практически невозможно.

По оценкам специалистов по космической медицине, человек в скафандре сможет активно двигаться всего 4-5 часов в сутки. За это время астронавт способен преодолеть около 20 км.

Почему экспедиция может длиться полтора года

Остальное время придется тратить на отдых, пополнение запасов кислорода и защиту от экстремальных условий на поверхности спутника.

Температура на Луне может меняться от сильного перегрева днем до сильнейшего холода ночью. Кроме того, астронавтам пришлось бы избегать опасного солнечного излучения и обходить большие кратеры.

Учитывая сложный рельеф и необходимость регулярного восстановления сил в специальном мобильном модуле или ровере, полное "круголунное" путешествие пешком могло бы занять примерно полтора года — около 547 дней.

Несмотря на то, что такой сценарий пока остается лишь теоретическим, подобные расчеты помогают ученым лучше подготовиться к предстоящим длительным экспедициям на Луну.

