Сколько времени осталось организму: ученые представили новые биологические часы

Старение

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Международная группа ученых представила новый инструмент для исследования старения, который анализирует активность генов и может оценивать биологический возраст организма, а также риск смертности. Авторы работы считают, что метод может стать полезным для изучения влияния болезней, лекарств и образа жизни на процесс старения.

Об этом сообщило издание Science Alert.

До сих пор одним из самых распространенных способов оценки биологического возраста были так называемые эпигенетические часы. Они отслеживают изменения в ДНК, которые накапливаются с годами и под влиянием различных стрессовых факторов. Однако такие методики имеют определенные ограничения, поэтому ученые продолжают искать новые подходы.

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Новая система работает по другому принципу. Она оценивает активность генов через анализ РНК — молекул, которые участвуют в реализации генетической информации и выработке белков. Поскольку с возрастом набор активных и неактивных генов меняется, эти данные могут служить своеобразным индикатором старения.

Для создания модели исследователи использовали более 11 тысяч образцов тканей от людей, макак, крыс и мышей. Полученные данные позволили проследить общие закономерности старения у разных млекопитающих и сравнить изменения, которые происходят в разных органах.

В ходе анализа ученые обратили внимание, что активность генов, связанных с восстановлением тканей и нормальным делением клеток, чаще встречается при более медленном биологическом старении. В то же время усиленная работа генов, связанных с воспалительными процессами и гибелью клеток, оказалась характерной для организмов с более быстрым старением.

После создания модели ее протестировали на других наборах данных. Результаты показали, что инструмент способен различать случаи ускоренного и замедленного старения, а также оценивать риски, связанные со смертностью. При анализе человеческих образцов крови система продемонстрировала способность прогнозировать продолжительность жизни точнее, чем некоторые существующие эпигенетические методы.

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Исследователи также выяснили, что новые часы фиксируют влияние хронических заболеваний на организм. Соответствующие сигналы проявлялись как в животных моделях болезней, так и в тканях пациентов.

Отдельное внимание авторы обратили на то, что признаки старения оказались сходными во всех четырех видах, участвовавших в исследовании. Кроме того, похожие закономерности наблюдались в разных типах клеток, в частности мышечных и кровяных.

Ученые отмечают, что новый подход может помочь быстрее оценивать эффективность препаратов или изменений образа жизни, направленных на замедление старения. В то же время они подчеркивают, что методика дальнейших исследований.

Напомним, ранее ученые нашли способ вернуть работу клеток к исходному состоянию и восстановить поврежденную ДНК. Секрет долгой жизни оказался значительно проще сложных медицинских технологий и непосредственно связан с питанием.

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