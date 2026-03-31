Сколько вы проживете: ученые нашли способ вычислить финал жизни за сутки

Ученый / © Pixabay

Ученые обнаружили, что динамика генетических маркеров всего за 24 ч. дает более точный прогноз продолжительности жизни, чем годы наблюдений. Исследование на рыбах килифиш показало, что качество работы клеток на «старте» определяет скорость биологического износа.

Об этом пишет BBC Science Focus.

Люди привыкли воспринимать продолжительность жизни как сложное сочетание генетики, образа жизни и случайностей, которое невозможно точно предсказать. Однако новые исследования в области молекулярной биологии свидетельствуют: основы долголетия могут определяться в крайне короткий период. Ученые научились «считывать» потенциальное будущее организма, анализируя активность генов только в течение одних суток. Это открытие существенно меняет представление о работе наших биологических часов.

«Мы обнаружили, что динамика определенных генетических маркеров всего за 24 часа может дать более точный прогноз относительно финала жизни, чем годы наблюдений за внешними признаками старения», — отмечают ведущие исследователи старения.

Исследование по определению продолжительности жизни

Прорыв стал возможным благодаря исследованию африканской бирюзовой рыбки килифиш (killifish). Этот вид является уникальной моделью, ведь проходит полный жизненный цикл — от рождения до естественной смерти — за несколько месяцев. Ученые обнаружили, что активность генов у молодых рыб в течение одного дня связана с их общей продолжительностью жизни. Если генетические процессы в этот период работают стабильно, у организма больше шансов на долголетие.

Исследователи сосредоточили внимание на механизмах восстановления ДНК и метаболизме белков. Выяснилось, что эффективность этих процессов в раннем возрасте, зафиксированная в течение 24 ч., влияет на то, как быстро со временем накапливаются биологические повреждения.

Это можно сравнить с запуском ракеты: если курс задан точно с самого начала, она достигнет цели; даже незначительная погрешность на старте может привести к серьезным отклонениям в конце. Так же и короткий период активности генов может определить темп старения организма.

Ученые смогут за сутки выявлять риски для здоровья

Хотя люди живут значительно дольше, базовые клеточные механизмы старения остаются сходными. Ученые предполагают, что аналогичный «однодневный тест» в будущем позволит выявлять скрытые риски для здоровья за много лет до появления симптомов. Это открывает перспективы для персонализированной медицины, где лечение будет подбираться в соответствии с тем, как именно работает индивидуальный генетический «таймер».

В то же время исследователи подчеркивают: такой прогноз не является окончательным приговором. Понимание того, какие процессы работают неидеально в этот ключевой период, дает возможность вмешательства. Речь идет об использовании сенолитиков — препаратов, удаляющих старые клетки, а также специальных диет, способных активировать гены долголетия, в частности сиртуины. Таким образом, знание о потенциальной продолжительности жизни может стать инструментом для ее коррекции.

Мир приближается к моменту, когда простой анализ крови или образец ткани сможет заменить сложные обследования. Возможность оценить собственные перспективы всего за одни сутки открывает новый уровень контроля над здоровьем. Остается вопрос: готовы ли люди знать этот прогноз, чтобы попытаться его изменить.

К слову, исследование ученых из Института Вейцмана свидетельствует, что генетика влияет на долголетие значительно сильнее, чем считалось ранее. Использовав математическую модель для отсеивания «внешней смертности» (несчастные случаи, инфекции), профессор Ури Алон установил, что наследственность определяет продолжительность жизни примерно на 50%, а не на 6 — 33%, как отмечали предыдущие данные. Остальные 50% зависят от образа жизни, окружающей среды и случайных биологических факторов.