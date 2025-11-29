Сколько зубов было в пасти тираннозавра: ученые наконец-то выяснили

Тираннозавр / © pixabay.com

Ученые считают, что пасть одного из самых больших и жестоких динозавров была усеяна десятками зубов. Они могли достигать в длину от 19 до 30 сантиметров.

Об этом пишет IFLScience.

По словам ученых, считается, что пасть тираннозавра вмещала от 50 до 60 огромных зубов — некоторые из них были длиннее, чем у доисторической акулы Otodus megalodon. Ученые считают, что каждый зуб был размером с банан и уходил в длину от 19 до 30,5 сантиметра с зазубренными краями.

По словам палеонтолога позвоночных из Университета Манитобы Кристин Бринк, зубы тираннозавра рекса крепче, чем у других мелких тероподов, и могли выдерживать более сильные нагрузки. Они, вероятно, также были способны дробить кости, тогда как более мелкие виды, как полагают, использовали свои зубы для разрезания плоти.

Считается, что тираннозавры были активными хищниками, способными преследовать или нападать из засады на добычу, и питались всем, что случалось им на глаза, — трицератопсами, эдмонтозаврами и другими тираннозаврами. Окаменевшее содержимое желудков показало, что тираннозавры съедали множество детенышей, которые были легкой добычей, однако в их рационе были и гиганты.

Напомним, ученые идентифицировали новый вид динозавров, останки которого были уничтожены во время Второй мировой войны.