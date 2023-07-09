Скорость потрясающая: китайский спутник передал информацию лазером

Китайский спутник дистанционного зондирования Земли "Цзилинь-1" успешно передал данные на Землю с помощью стабильной лазерной связи.

Об этом сообщает SpaceNews со ссылкой на компанию Chang Guang Satellite Technology (CGST), которая является ведущим разработчиком и оператором спутников Китая.

Технология была опробована в сотрудничестве с Институтом аэрокосмических информационных исследований (AIR) Китайской академии наук. Для этого использовали спутник "Цзилинь-1" и наземную станцию слежения. В ходе испытаний была достигнута потрясающая скорость соединения – 10 гигабит в секунду (Гбит/с).

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Такая скорость в десять раз превосходит предыдущий рекорд CGST в 1 Гбит/с, достигнутый с помощью радиочастотной передачи.

Главный конструктор зонда Чэнь Шаньбао отметил, что эта разработка позволит решить проблему задержек в передаче данных спутникового наблюдения на Землю и, как ожидается, окажет положительное влияние на различные ключевые отрасли промышленности.

Напомним, космические силы США намерены запустить группу спутников для отслеживания китайских или российских космических аппаратов, которые могут вывести из строя или повредить американские орбитальные объекты.

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