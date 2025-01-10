Скорость – превыше всего: инновационные POCO X7 и POCO X7 Pro уже доступны в Алло

Первые инновационные новинки 2025 года уже доступны в Алло. 9 января, сразу после глобальной презентации, стартовали официальные продажи новых продуктивных смартфонов POCO X7 и POCO X7 Pro. Новинки предлагают пользователям все необходимое за умеренную цену. Работайте, фотографируйте, развлекайтесь без перерыва на подзарядку и пользуйтесь доступными инновационными технологиями, которые предлагают смартфоны.

РОСО Х7 (8+256 ГБ, 12+512 ГБ) с процессором Dimensity 7300-Ultra имеет аккумулятор емкостью 5110 мА•ч с поддержкой турбозарядки 45 Вт. Новинка впервые в истории POCO получила 3D-выгнутый дисплей – это 6,67-дюймовый сверхъяркий экран с частотой обновления 120 Гц. Мгновенная частота дискретизации сенсора 2560 Гц и сверхвысокое 16x разрешение сенсора обеспечивают быструю реакцию на касание, так что придутся по вкусу мобильным геймерам. POCO X7 заботится о глазах и поддерживает до 20 000 уровней автоматической регулировки яркости – в зависимости от окружающих условий. Благодаря поддержке расширения оперативной памяти ее объем можно увеличить до 24 ГБ и пользоваться смартфоном на максимуме.

За ультрачеткие фото у РОСО Х7 отвечает 50 Мп основная камера со встроенным в сенсор 2x-зумом и поддержкой оптической стабилизации изображения и АІ-технологий. Для непревзойденных селфи предусмотрен 20 Мп широкоугольный объектив с автоматическим 0,8x-зумом. Эта новинка с прекрасными для среднего класса характеристиками имеет приятную цену – от 12 999 гривень. РОСО Х7 доступен в черном, зеленом и серебряном цветах.

POCO X7 Pro (8+256 ГБ, 12+512 ГБ) первым на глобальном рынке получил флагманский процессор Dimensity 8400-Ultra. Модель также может похвастаться емким аккумулятором на 6000 мА•ч, заряд которого можно быстро восстановить благодаря поддержке гиперзарядки 90 Вт. У новинки 6,67-дюймовый 1,5K-CrystalRes-AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит, мгновенной частотой дискретизации сенсора 2560 Гц и сверхтонкими рамками.

Снимайте все вокруг при помощи профессиональной 50 Мп камеры с матрицей IMX882 от Sony, а встроенные АІ-алгоритмы помогут с деталями. Новинка также имеет 8 Мп ультраширокоугольную камеру, а еще 20 Мп фронтальную камеру. Стоимость POCO X7 Pro (8+256 ГБ) составляет 16 999 гривень, а POCO X7 Pro (12+512 ГБ) – 19 999 гривень. Выбрать можно из трех цветовых вариантов – черного, зеленого или желтого.

Обе новинки отличаются улучшенной стойкостью к падениям и повреждениям, а также имеют защиту от влаги и пыли класса IP68, стереодинамики, NFC, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и поддерживают АІ-разблокировку по лицу. Смартфоны работают под управлением Xiaomi HyperOS и предлагают дополнительные функции на базе искусственного интеллекта от Xiaomi — AI Interpreter, AI Notes и AI Recorder, а также предустановленный Google Gemini. Вскоре станут доступными еще несколько AI-функций – AI Image Expansion, AI Film и AI Erase Pro для работы с изображениями.

На POCO X7 та POCO X7 Pro можно посмотреть дистанционно благодаря сервису видеоконсультаций, работающему ежедневно с 10:00 до 20:00, соответствующая кнопка находится на карточке товара. Эксперт Алло продемонстрирует смартфоны и расскажет про их основные характеристики и преимущества.

Все модели РОСО завезены официально, они имеют гарантию производителя 12 месяцев. Покупателям будет начислен кешбэк по программе лояльности Алло Гроші, который можно потратить на выгодные покупки наушников, пауэрбанков или других аксессуаров. Кроме того, во время одной покупки можно одновременно воспользоваться двумя программами лояльности – корпоративной Алло Гроші и национальной Fishka, то есть купить товар с двойной выгодой. Действует программа кредитования и оплаты частями, а при оформлении заказа на allo.ua и в мобильном приложении доступна еще и бесплатная доставка товаров в точки выдачи маркетплейса Алло.