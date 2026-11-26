Самый большой скорпион в истории Земли — что выяснили учёные / © pixabay.com

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Учёные выяснили, что древний скорпион Praearcturus gigas, живший около 415 миллионов лет назад, мог быть самым крупным из всех известных науке скорпионов. По оценкам исследователей, длина животного превышала один метр.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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Окаменелости, найденные в Великобритании, впервые описали ещё в 1870-х годах. Однако долгое время учёные не могли прийти к единому мнению о том, какому именно существу они принадлежали. Решить этот вопрос удалось благодаря компьютерной томографии и анализу старинных набросков.

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По размерам Praearcturus gigas можно сравнить с собакой среднего размера. Только его клешни достигали 16 сантиметров в длину, что превышает длину тела многих современных скорпионов.

По словам палеонтолога Британского музея естественной истории Ричи Говарда, скорпион мог достичь таких размеров благодаря отсутствию других крупных хищников. В тот период жизнь на суше только зарождалась, а предки современных рептилий, млекопитающих и птиц ещё не покинули водную среду.

Исследователи также обнаружили на одной из конечностей древнего существа гребнеобразные структуры. Это может свидетельствовать о том, что скорпион был способен издавать звуки, труя части тела друг о друга. Такой механизм называется стридуляцией, его используют и некоторые современные скорпионы.

На окаменелостях, найденных в Уэльсе, учёные заметили структуры, похожие на те, что есть у современных крабов и омаров. Исследователи предполагают, что Praearcturus gigas мог охотиться как в воде, так и на суше.

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Одной из возможных причин сокращения популяции гигантских скорпионов ученые называют усиление конкуренции за пищу. В то же время, по их оценкам, этот вид мог существовать ещё около 40 миллионов лет после периода, к которому относятся исследованные окаменелости.

По словам палеонтолога Грега Эджкомба, если скорпионы произошли от предка, дышавшего воздухом, то Praearcturus gigas мог быть примером животного, вернувшегося в водную среду после того, как его предки освоили сушу.

Напомним, ранее ученые раскрыли секрет выживания гигантского ракообразного в океанских глубинах в условиях холода, огромного давления и длительного отсутствия пищи.

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