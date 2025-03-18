Скрытая глава эволюции: ученые обнаружили "дополнительных" предков современного человека

Две предковые популяции современного человека разделились около полутора миллионов лет назад и долгое время развивались параллельно, прежде чем встретиться вновь и создать homo sapiens.

Ученые обнаружили "скрытую главу" эволюции человека. Результаты их исследования говорят о том, что история человечества гораздо сложнее, чем было принято думать раньше.

Об этом пишет Daily Mail.

Хотя ученым известно, что современные люди (homo sapiens) появились в Африке около 300 тысяч лет назад, более ранний этап эволюции наших предков покрыт непроницаемым туманом времен. Теперь группа ученых из Кембриджского университета обнаружила, что люди произошли не от одной, а по крайней мере от двух предковых популяций.

Эти две предковые популяции, называемые группой А и группой В, разделились около полутора миллионов лет назад. Возможно, одна из групп мигрировала в поисках новых мест обитания.

Развиваясь параллельно более миллиона лет, эти две группы снова встретились около 300 тысяч лет назад. После объединения популяций произошло их скрещивание, и в конечном итоге появление на свет вида homo sapiens.

Группа А внесла 80% в генетический состав современных людей, тогда как группа В внесла только 20%.

Для исследования группа использовала данные проекта "1000 геномов" — глобальной инициативы, в рамках которой секвенировалась ДНК популяций Африки, Азии , Европы и Америки. Метод основывался на анализе ДНК современного человека, а не на извлечении генетического материала из древних костей, что позволило ученым сделать вывод о наличии предковых популяций.

На протяжении десятилетий считалось, что наши предки впервые появились в Африке от одной предковой популяции примерно 200–300 тысяч лет назад. Новое исследование подтверждает эти временные рамки, но утверждает, что предковых линий было две. Около 1,5 миллиона лет назад небольшая популяция (A) отделилась от основной группы (B) и медленно увеличивалась в размерах в течение 1 миллиона лет.

"Событие дивергенции происходит, когда популяция разделяется на две или более генетически различных популяций, но это не обязательно связано с миграцией", — рассказал ведущий автор исследования доктор Тревор Казинс.

Интересно, что группа А, по-видимому, была предковой популяцией, от которой произошли неандертальцы около 400 000 лет назад.

Около 300 000 лет назад группы A и B воссоединились, хотя как именно это произошло, остается загадкой.

Где жили Группа А и Группа Б

Неясно, где именно проживали группы А и В. Но, по мнению авторов исследования, возможны три сценария, из которых первый более вероятен:

Группы A и B обе возникли и остались в Африке. Группа А осталась в Африке, а Группа В мигрировала в Евразию. Группа B осталась в Африке, а Группа A мигрировала в Евразию.

С тех пор две воссоединившиеся группы эволюционировали вместе и в конечном итоге породили современных людей. Однако место, где именно все это произошло, остается неизвестным.

"Генетическая модель не может дать нам информации об этом, мы можем только предполагать. По моему мнению, существуют веские аргументы в пользу каждого сценария", – сказал доктор Казинс.

Новые результаты открывают интригующую скрытую главу в эволюции человека. Исследователи утверждают, что их метод может помочь изменить научный подход к исследованию эволюции всех живых видов на нашей планете.

"Скрещивание и генетический обмен, вероятно, сыграли важную роль в неоднократном появлении новых видов в животном мире", – добавил доктор Казинс.

Напомним, нелетающие динозавры вымерли 66 миллионов лет назад, предположительно, в результате падения на Землю большого астероида. Ученые задались вопросом, каким был бы ход эволюции видов, если бы динозаврам удалось выжить. Если бы развивался такой сценарий, предки человека вряд ли сыграли бы в нем одну из главных ролей, а homo sapiens даже не смог бы появиться на свет.

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