Скрытая угроза океанов: ученые нашли причину серии массовых вымираний

Повторяющиеся извержения вулканов на дне древних океанов могли стать ключевым фактором многочисленных морских вымираний в триасовом периоде. К такому выводу пришла международная команда геологов, проанализировав следы океанической коры, сохранившиеся в горных массивах Тибета.

Об этом сообщило издание Discovermagazine.com.

Ученые исследовали остатки мезозойских океанов Мезо-Тетис и Нео-Тетис. Именно эти фрагменты позволяют отследить три большие волны подводного вулканизма, которые случались между 250 и 200 миллионами лет назад. Анализ цирконов и титанитов позволил определить ключевые эпизоды: 250-248 млн лет назад, 233-231 млн лет назад и 210-208 млн лет назад. Каждый из них связан с формированием большой морской магматической провинции — огромного вулканического плато на дне океана.

Сравнив временные границы вулканических импульсов с палеонтологическими данными, исследователи обнаружили: по меньшей мере четыре морских вымирания совпадали с этими геологическими событиями. При этом вулканы не уничтожали морскую жизнь напрямую — лавовые потоки просто не достигали больших площадей океанического дна.

Главная опасность исходила от газов и химических изменений. Подводные извержения вызывали выбросы парниковых газов, нарушали химию воды и стимулировали массовое развитие водорослей. После их разложения океаны стремительно теряли кислород, а условия становились токсичными из-за высокого содержания серы. Такая среда становилась смертельной для многих видов, особенно малоподвижных или чувствительных к химическим изменениям.

Ученые отмечают, что большинство подводных вулканических плато исчезли из-за тектонических процессов, поэтому многие подобные события могли вообще не оставить следов.

«Если это так, их влияние на биологическую историю Земли может быть шире, чем считается сейчас, распространяясь за пределы триасового периода на другие вымирания, которые не имеют очевидных причин», — говорится в статье.

