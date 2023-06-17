Скрытое послание Солнечного камня ацтеков: когда наступит Судный день

Ацтеки действительно верили, что придет апокалипсис и даже определили его точную дату.

Об этом пишет IFLScience.

Сьюзен Милбрат, эксперт по латиноамериканскому искусству и археологии, посвятила себя разгадке подлинной природы чрезвычайной реликвии, известной под названием "Солнечный камень".

Этот колоссальный артефакт, весящий 24 тонны и сделанный из круглого базальта, на самом деле является календарем. Мильбрат утверждает, что наше понимание этого загадочного камня на протяжении веков было ложным.

Милбрат заявила, что Солнечный камень был "почти сценой для публичного ритуала": каждого 4 Олина приносили человеческую жертву божеству Солнца в отчаянной попытке остановить затмение и заставить мир возвращаться к новому году.

Условно говоря, это если бы мы сегодня вообразили, что конец света, скажем, 19 августа. Это просто дата, она появляется каждый год – и если мы не хотим, чтобы это было в последний день, нам, скорее всего, следует что-то сделать, чтобы остановить неизбежную гибель.

Традиционно ученые считали, что центральное изображение на Солнечном камне – это Тонатиух, уважаемое ацтекское божество солнца. Однако исследовательская работа Милбрат в 2017 году поставила под сомнение эту интерпретацию, предположив, что под поверхностью лежит более сложное значение.

Вместо того чтобы просто изобразить лик бога солнца, она идентифицировала изображение как затемнение, означающее смерть Тонатиуха — событие, которое, по мнению ацтекской цивилизации, повлечет за собой катастрофический апокалипсис, что приведет к всемирному опустошению.

На основе этих знаков современные ученые могут точно определить, когда, по мнению ацтеков, мир должен был умереть. По их календарю, это должно было произойти – 4 Олина.

Ранее стало известно, что на мексиканском полуострове Юкатан археологи обнаружили руины древнего города мая. Он был обнаружен на строительной площадке будущего промышленного парка.

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