Скрытый веками: шторм обнажил корпус корабля, пролежавший под песком почти 400 лет

Остатки корабля. Фото: Борнмутский университет

После мощного шторма на побережье южной Англии археологи обнаружили вероятный фрагмент корпуса голландского торгового судна «Fame», которое затонуло еще в 1631 году. Часть корабля, почти четыре века пролежавшая под песком, появилась вблизи пляжа Стадленд.

Об этом сообщило издание Dailygalaxy.

«Fame» был более 130 футов в длину и перевозил соль из Карибского бассейна в Европу. В 1631 году судно село на мель в проливе Суош. По словам морского археолога Борнмутского университета Тома Казинса, корабль потянуло за якорем, после чего он разломился. Все 45 членов экипажа были вынуждены покинуть судно. Впоследствии его разграбили местные жители, а точное место аварии веками оставалось неизвестным.

Отдельные части «Fame» находили и раньше — в частности во время раскопок в 2013 году, — однако сам корпус долгое время не удавалось обнаружить.

Недавний шторм обнажил фрагмент длиной около 20 футов и шириной шесть футов. Деревянные балки, скрепленные гвоздями, хорошо сохранились, а внешние доски корпуса находятся в отличном состоянии.

Генеральный менеджер Национального фонда в Пербеке Трейси Черчер назвала находку «настоящим сокровищем» для историков и археологов. По ее словам, состояние древесины поражает, учитывая почти 400 лет воздействия морской воды и песка.

Место крушения «Fame» охраняется в соответствии с Законом о защите затонувших судов 1973 года. Остатки корабля впервые зафиксировали в 1990-х годах, а в 2013-м команда Борнмутского университета провела детальные исследования в проливе Суош.

Морской археолог организации «Историческая Англия» Хефин Миара отметил, что «Fame» относится к крайне редкой группе кораблей, затонувших до 1700 года, которые сохранились в английских водах.

В ближайшее время найденный фрагмент тщательно исследуют и законсервируют. Ученые планируют провести дендрохронологический анализ древесины, чтобы установить время и место ее заготовки и выяснить, действительно ли обнаруженный корпус является частью «Fame», или же может принадлежать другому судну.

