"Следует смерти": ученые раскрыли, как на самом деле вирусы взламывают наш иммунитет

Исследователи обнаружили жуткий механизм того, как наши же мертвые клетки разносят инфекцию в организме. / © Pixabay

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Группа биохимиков из Университета Ла Троба в Австралии обнаружила совершенно новый механизм распространения вирусных инфекций в организме человека. Исследователи выяснили, что возбудители болезней способны прятаться в остатках отмерших клеток и таким образом беспрепятственно проникать в соседние здоровые ткани.

Об этом революционном открытии в области биологии пишет авторитетный научный журнал Nature Communications.

Хлебные крошки для иммунитета

Программируемая гибель клеток, известная как апоптоз, является естественным способом организма быстро избавиться от поврежденных или ненужных элементов. До сих пор считалось, что процесс фрагментации мертвой клетки случайный и довольно простое явление.

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Ученые использовали 3D-съемку, подробно проанализировали этот процесс и обнаружили ранее неизвестный тип внеклеточных везикул. Эти белковые карманы, содержащие фрагменты ДНК и РНК, получили название F-ApoEVs, или «след смерти».

Они действуют как своеобразные хлебные крошки, указывающие путь иммунной системе. Иммунитет идет по этому следу, чтобы эффективно убрать клеточный мусор и предотвратить воспаления или автоиммунные реакции.

Идеальная маскировка для инфекции

Неожиданностью для команды стало то, как хитро вирусы научились использовать этот естественный процесс очищения в свою пользу. В эксперименте с вирусом гриппа ученые увидели, что патоген буквально прячет свои частицы внутри этих остаточных везикул.

Когда иммунная система начинает убирать остатки мертвой клетки, она невольно разносит скрытые вирусные фрагменты в соседние здоровые ткани. По словам биологов, это ранее не известный науке способ распространения инфекции в организме.

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Разговоры с могилы и перспективы лечения

Исследование доказывает, что даже после гибели клетки продолжают активно общаться с организмом и оказывать непосредственное влияние на иммунные функции. Это взаимодействие может как поддерживать здоровье, так и наносить ему вред при вирусном вмешательстве.

Выявленный механизм еще требует дальнейшего тщательного тестирования за пределами лаборатории. Ученые надеются, что более глубокое понимание этого базового биологического процесса откроет совершенно новые пути для разработки лекарства.

В будущем специалисты планируют создать препараты, которые смогут улучшать работу везикул следа смерти. Это позволит более эффективно лечить системную красную волчанку и блокировать распространение вирусов еще на этапе клеточной уборки.

Напомним, милые и любознательные еноты, которые все больше привыкают к жизни рядом с людьми в городах и на фермах, оказались в центре внимания ученых из-за серьезной инфекционной угрозы. Исследователи заявили, что эти всеядные животные являются переносчиками опасной для людей бактерии .

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