Следуйте этим простым советам, и ваш ноутбук будет долго держать заряд

Мы покупаем ноутбук для того, чтобы пользоваться им автономно в любом удобном месте. Но очень часто устройство не удерживает заряд, аккумулятор уже после полугода использования ноутбука нужно заряжать все чаще. Почему так получается, и как сохранить жизнь батареи подольше? Есть простые и эффективные методы исправления этой проблемы. Чтобы узнать, как сэкономить заряд и продлить выносливость батареи ноутбука, читайте дальше.

Как долго работает аккумулятор ноутбука?

Производители и специалисты сервис-центров говорят, что «жизнь» батареи ноутбука имеет до 500 циклов в режиме «заряженный/разряженный». Затем емкость аккумулятора снижается, иногда до 80%. Как отмечают производители, это вполне естественно, ведь батарея не вечна. Также заряд снижается при перепаде температур. А если допускать частый перегрев ноутбука, то аккумулятор скорее выйдет из строя.

Специалисты сервис-центров и продавцы предостерегают, что время автономной работы устройства часто не совпадает с реальным. Это потому, что такое время производители рассчитывают при идеальных условиях: оптимальной температуре, низкой яркости экрана, минимальной нагрузке и т.д. Также на падение заряда влияет программное обеспечение и настройка аккумулятора ноутбука.

Чтобы заряд ноутбука держался долго: советы специалистов

Как продлить работу батареи ноутбука? Нужно следовать этим четырем простым, но очень действенным рекомендациям.

Отключайте ноутбук от сети. Когда устройство постоянно включено, батарея не накапливает и не отдает энергию. Если аккумулятор не выполняет свою базовую функцию, то он не заряжается полностью. Поэтому крайне необходимо соблюдать циклы – заряжать и разряжать батарею, это повысит ее работоспособность. Но не следует разряжать аккумулятор ноутбука полностью, тогда лучше его выключать и ждать, пока он зарядится.

Когда устройство постоянно включено, батарея не накапливает и не отдает энергию. Если аккумулятор не выполняет свою базовую функцию, то он не заряжается полностью. Поэтому крайне необходимо соблюдать циклы – заряжать и разряжать батарею, это повысит ее работоспособность. Но не следует разряжать аккумулятор ноутбука полностью, тогда лучше его выключать и ждать, пока он зарядится. Избегайте перегрева устройства. Нормальная температура для работы ноутбука – это 15-35 градусов. Так как мы привыкли работать лежа с ноутбуком на коленях, он довольно часто перегревается. Следует тщательно следить за тем, чтобы воздух свободно поступал в вентиляционную систему устройства. Поскольку во время перегрева ноутбук быстро разряжается. В таком случае следует использовать для работы специальную подставку, которую можно приобрести в любом специализированном магазине.

Нормальная температура для работы ноутбука – это 15-35 градусов. Так как мы привыкли работать лежа с ноутбуком на коленях, он довольно часто перегревается. Следует тщательно следить за тем, чтобы воздух свободно поступал в вентиляционную систему устройства. Поскольку во время перегрева ноутбук быстро разряжается. В таком случае следует использовать для работы специальную подставку, которую можно приобрести в любом специализированном магазине. Закрывайте приложения, которые не используются. Те инструменты, которые работают в фоновом режиме, «съедают» большое количество энергии. Поэтому закрывайте программы, которые вы не используете в работе. Не используйте большое количество вкладок браузера – это также помогает сохранять заряд батареи. Отключайте от ноутбука все ненужные устройства – наушники или колонки, потому что они потребляют достаточно много энергии.

Те инструменты, которые работают в фоновом режиме, «съедают» большое количество энергии. Поэтому закрывайте программы, которые вы не используете в работе. Не используйте большое количество вкладок браузера – это также помогает сохранять заряд батареи. Отключайте от ноутбука все ненужные устройства – наушники или колонки, потому что они потребляют достаточно много энергии. Отрегулируйте настройку батареи. Это совсем несложно сделать самостоятельно. Если выбрать экономный режим, это уменьшит расход заряда до двадцати процентов. Для этого нужно нажать на изображение батареи в нижней стороне экрана справа. Или сделать это через меню «Пуск», затем откроется «Панель управления». В открывшемся меню выберите строку «Экономия энергии», вместо предложенного по умолчанию «Сбалансированного» режима, и нажмите на иконку.

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