Следуйте этим простым советам, и ваш ноутбук будет долго держать заряд

Аккумулятор ноутбука будет дольше держать заряд, если соблюдать эти правила.
Мы покупаем ноутбук для того, чтобы пользоваться им автономно в любом удобном месте. Но очень часто устройство не удерживает заряд, аккумулятор уже после полугода использования ноутбука нужно заряжать все чаще. Почему так получается, и как сохранить жизнь батареи подольше? Есть простые и эффективные методы исправления этой проблемы. Чтобы узнать, как сэкономить заряд и продлить выносливость батареи ноутбука, читайте дальше.
Как долго работает аккумулятор ноутбука?
Производители и специалисты сервис-центров говорят, что «жизнь» батареи ноутбука имеет до 500 циклов в режиме «заряженный/разряженный». Затем емкость аккумулятора снижается, иногда до 80%. Как отмечают производители, это вполне естественно, ведь батарея не вечна. Также заряд снижается при перепаде температур. А если допускать частый перегрев ноутбука, то аккумулятор скорее выйдет из строя.
Специалисты сервис-центров и продавцы предостерегают, что время автономной работы устройства часто не совпадает с реальным. Это потому, что такое время производители рассчитывают при идеальных условиях: оптимальной температуре, низкой яркости экрана, минимальной нагрузке и т.д. Также на падение заряда влияет программное обеспечение и настройка аккумулятора ноутбука.
Чтобы заряд ноутбука держался долго: советы специалистов
Как продлить работу батареи ноутбука? Нужно следовать этим четырем простым, но очень действенным рекомендациям.
- Отключайте ноутбук от сети. Когда устройство постоянно включено, батарея не накапливает и не отдает энергию. Если аккумулятор не выполняет свою базовую функцию, то он не заряжается полностью. Поэтому крайне необходимо соблюдать циклы – заряжать и разряжать батарею, это повысит ее работоспособность. Но не следует разряжать аккумулятор ноутбука полностью, тогда лучше его выключать и ждать, пока он зарядится.
- Избегайте перегрева устройства. Нормальная температура для работы ноутбука – это 15-35 градусов. Так как мы привыкли работать лежа с ноутбуком на коленях, он довольно часто перегревается. Следует тщательно следить за тем, чтобы воздух свободно поступал в вентиляционную систему устройства. Поскольку во время перегрева ноутбук быстро разряжается. В таком случае следует использовать для работы специальную подставку, которую можно приобрести в любом специализированном магазине.
- Закрывайте приложения, которые не используются. Те инструменты, которые работают в фоновом режиме, «съедают» большое количество энергии. Поэтому закрывайте программы, которые вы не используете в работе. Не используйте большое количество вкладок браузера – это также помогает сохранять заряд батареи. Отключайте от ноутбука все ненужные устройства – наушники или колонки, потому что они потребляют достаточно много энергии.
- Отрегулируйте настройку батареи. Это совсем несложно сделать самостоятельно. Если выбрать экономный режим, это уменьшит расход заряда до двадцати процентов. Для этого нужно нажать на изображение батареи в нижней стороне экрана справа. Или сделать это через меню «Пуск», затем откроется «Панель управления». В открывшемся меню выберите строку «Экономия энергии», вместо предложенного по умолчанию «Сбалансированного» режима, и нажмите на иконку.
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