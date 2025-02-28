Следующий ледниковый период: ученые выяснили, когда он должен был наступить

Большинство ученых соглашаются с тем, что деятельность человека, в частности выбросы CO₂, нарушает природные климатические циклы.

При природном ходе событий следующий ледниковый период должен был бы начаться примерно через 11 тыс. лет. Однако из-за антропогенного глобального потепления этот сценарий может не реализоваться.

Об этом сообщает Livescience.

Ученые исследовали, как орбита и наклон Земли влияют на чередование ледниковых и межледниковых периодов. Анализируя циклы этих параметров и данные из океанических отложений, они установили, что именно изменения наклона Земли относительно Солнца определяли начало и завершение ледниковых периодов за последние 800 тыс. лет.

Отложенный ледниковый период

По результатам нового исследования, команда ученых обнаружила "удивительную связь" между наклоном земной оси и формированием ледяных щитов. Ведущий автор исследования, профессор наук о Земле Кардиффского университета Стивен Баркер отметил, что при естественном ходе событий следующий ледниковый период должен был бы начаться примерно через 11 тыс. лет. Однако из-за антропогенного глобального потепления этот сценарий может не реализоваться.

Впрочем, эта оценка не учитывает влияния парниковых газов, изменяющих климат настолько, что естественный цикл ледниковых периодов может быть нарушен.

Что такое ледниковые периоды?

Ледниковые периоды – это холодные этапы в истории Земли, повторяющиеся примерно раз в 100 тыс. лет. В эти периоды большие ледяные щиты покрывают значительную часть суши на тысячелетия. Они сменяются межледниковыми периодами, когда температура повышается, а лед отступает к полюсам. Последний ледниковый максимум пришелся на 20 тыс. лет назад, а сейчас Земля находится в межледниковой фазе.

Воздействие наклона и колебаний Земли

Еще в 1920-х годах сербский ученый Милутин Миланкович предположил, что незначительные изменения в наклоне земной оси и в форме ее орбиты могут быть причиной глобальных ледниковых событий. В течение столетия эту теорию проверяли ученые.

А в 1976 году исследователи обнаружили геологические доказательства, подтверждающие связь между ледниковыми циклами и двумя параметрами Земли:

обликность (наклон оси), которая изменяется с периодичностью около 41 тыс. лет;

прецессия (раскачка оси), которая влияет на распределение солнечного света в разных частях планеты и имеет цикл около 21 тыс. лет.

Однако точную роль каждого из этих параметров в формировании ледников до конца не понимали.

Новые открытия

Баркер и его коллеги наконец-то смогли расшифровать этот механизм. Они проанализировали изменения обликности и прецессии за последние 800 тыс. лет, а также данные из морских осадочных слоев, содержащих микроскопические раковины фораминифера. Химический состав этих раковин помог определить, как далеко достигали ледяные щиты в разные периоды.

Результаты стали настоящим открытием.

"Мы обнаружили прямую зависимость между изменениями наклона оси и продолжительностью существования ледяных щитов", – отметил Баркер.

По новым данным, расширение ледников от полюсов к экватору управляется главным образом наклоном оси Земли (обликностью). В то же время их таяние и отступление больше зависят от прецессии.

Возможен ли новый ледниковый период?

Полученные результаты позволили ученым спрогнозировать, когда мог бы наступить следующий ледниковый период при природном климатическом цикле. По их расчетам, ледники должны были бы начать расширяться через 10 тыс. – 11 тыс. лет, достигнув пика через 80 тыс. – 90 тыс. лет, а затем постепенно отступить к полюсам в течение еще 10 тыс. лет.

Однако большинство ученых соглашаются, что деятельность человека, в частности, выбросы CO₂, нарушает эти природные циклы.

"Если уровень углекислого газа будет оставаться высоким, нового ледникового периода может не быть", – сказал Баркер.

Он также предостерег, что это не означает, что повышение температуры является положительным явлением.

"Мы не хотим, чтобы эта информация использовалась в качестве аргумента для еще большего выброса CO₂", – подчеркнул ученый.

Цель этого исследования – смоделировать, каким был бы климат Земли без влияния человеческой деятельности, и понять долгосрочные последствия антропогенного вмешательства в естественные процессы.

К слову, по прогнозам экспертов, до 2100 года Земля рискует потерять более половины своих ледников.