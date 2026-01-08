Леонардо да Винчи / © Associated Press

Реклама

Ученые заявили о возможном извлечении ДНК Леонардо да Винчи из артефактов эпохи Возрождения. Международная команда исследователей собрала биологические следы с рисунка «Святое дитя», созданного красным мелом, а также из писем, написанных его предком Фрозино ди Сер Джованни да Винчи, которые хранятся в итальянском архиве.

Об этом сообщило издание The Independent.

Полученная ДНК содержала маркеры Y-хромосомы, совпадающие с генетической линией E1b1/E1b1b — распространенной среди населения южной Европы, Северной Африки и отдельных регионов Ближнего Востока. Ученые отмечают, что обнаруженная ДНК относится к группе характерна для людей с тосканскими корнями, откуда и происходил да Винчи. Именно это позволило предположить, что часть найденной ДНК может принадлежать художнику.

Реклама

Несмотря на интригующие результаты, исследователи отмечают: утвердительно заявить о принадлежности любой из ДНК самому Леонардо чрезвычайно трудно. У гения нет подтвержденных потомков, а его захоронение в XIX веке было нарушено, что делает невозможным прямое сравнение генетического материала.

Ученые использовали «минимально инвазивный» метод — деликатный мазок, который позволяет собирать микрочастицы кожи, следы пота, микроорганизмы, пыльцу и другие биологические остатки без повреждения артефактов. Большинство полученной ДНК принадлежала бактериям, грибам, растениям и вирусам, что позволило установить особенности материалов, условия хранения и исторический контекст создания предметов.

Среди ботанических ДНК нашли следы итальянского райграса и прибрежных видов Salix, распространенных вдоль реки Арно во Флоренции. Это подтверждает подлинность происхождения артефактов XV-XVI веков. Уникальное присутствие растений рода Citrus в «Святом ребенке» также согласуется с историческими данными о материалах, которые использовались в те времена.

Несмотря на обнаружение человеческих ДНК, в частности маркеров мужского пола, ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований для четкого отделения древних следов от современных загрязнений. Только дополнительные анализы могут позволить точнее ответить, сохраняют ли эти артефакты настоящий биологический отпечаток Леонардо да Винчи.

Реклама

Напомним, ученые из Лундского университета обнаружили в смоле отпечаток пальца возрастом более 2000 лет на лодке Хьортспринг. Находка помогла установить происхождение древних морских воинов и пересмотреть историю ранних скандинавских морских набегов.