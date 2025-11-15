Следы древнего города нашли под водами одного из самых глубоких озер

Озеро Иссык-Куль / © Википедия

Реклама

Под водами огромного соленого озера Иссык-Куль в Кыргызстане ученые обнаружили следы затопленного города, который существовал еще в 15 веке.

Об этом сообщает Daily Mail.

Хотя максимальная глубина этого озера составляет 668 метров, что делает его восьмым по глубине озером в мире, его прибрежная территория чрезвычайно мелководна.

Реклама

Именно здесь, в северо-западной части озера Иссык-Куль, были найдены остатки средневекового захоронения, крупные керамические сосуды и части построек из обожженного кирпича.

Считается, что в городе располагались мусульманские молитвенные дома, школы, бани и, возможно, даже мельница для выпекания хлеба.

Руководитель экспедиции Валерий Кольченко, научный сотрудник Национальной академии наук Кыргызской Республики, сказал, что это было «важное» коммерческое поселение.

Однако в 15 веке оно было утрачено из-за ужасной трагедии, которая по масштабам сравнима с катастрофой Помпеев».

Реклама

«Участок, который мы изучаем, был городом или крупным торговым центром», — сказал Кольченко.

Что именно нашли археологи

Археологи исследовали четыре подводные зоны на глубине от одного до четырех метров вблизи береговой линии озера.

В первой они обнаружили многочисленные постройки из обожженного кирпича, включая одну, в которой находился жернов — огромный круглый камень, который использовался для измельчения и дробления зерна, — а также обвалившиеся подводные каменные сооружения и деревянные балки.

Исследователи считают, что они обнаружили следы общественного здания, которое, возможно, служило мечетью, баней или мусульманской школой, известной как медресе.

Реклама

В трех других зонах также были обнаружены следы мусульманского некрополя XIII века, а также круглых и прямоугольных сооружений из глиняного кирпича.

Что случилось с древним городом

Это утраченное поселение, как говорят ученые, было «городом или крупной коммерческой агломерацией» на одном из важных участков Шелкового пути, исторической сети, соединявшей Европу и Азию.

Шелковый путь активно использовали от II века до нашей эры до середины XV века для торговли шелком, специями, драгоценными металлами из Китая в Средиземноморье.

Но город на озере Иссык-Куль был опустошен «ужасным землетрясением» в начале XV века, что привело к затоплению поселения.

Реклама

По мнению археологов, на момент катастрофы жители уже покинули поселение.

После катастрофического землетрясения население региона резко изменилось, здесь появились кочевые народы, которые не строили больших городов.

Напомним, в Мексике археологи обнаружили уникальный город-крепость Пасо Темпрано, существовавший 1200 лет назад Исследователи отмечают наличие четкой социальной иерархии, оборонительных сооружений, церемониальной площади и даже специальной площадки для игры.