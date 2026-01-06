Следы древнего рейда: что скрывала лодка, затопленная более 2000 лет назад

Лодка "Хьортспринг" в том виде, в каком она сейчас выставлена в Национальном музее Дании. / © Фото из открытых источников

Реклама

Ученые обнаружили уникальный отпечаток пальца, сохранившийся в древней смоле, которой была законопачена старейшая из известных деревянных лодок в Скандинавии. Находка позволила установить прямую физическую связь с морскими воинами, которые пользовались этим судном более двух тысяч лет назад, а также дала новые подсказки по их происхождению.

Об этом говорится в материале SkyTechDaily.

Исследования провели ученые Лундского университета, подробно проанализировавшие смолу, найденную на лодке. Полученные данные проливают свет на давнюю дискуссию о том, откуда происходили морские разбойники, совершившие нападение на остров Альс у побережья современной Дании в IV веке до нашей эры.

Реклама

По историческим данным, небольшой флот, предположительно с четырех судов, совершил морской рейд на остров, однако потерпел поражение. После битвы защитники острова положили оружие нападающих вместе с одной из лодок в болото – вероятно, как ритуальный поднос в знак победы.

"Откуда пришли эти морские воины и почему они атаковали остров Альс – этот вопрос оставался загадкой в течение десятилетий", – отметил археолог Лундского университета Микаэль Фовель.

Лодка, известная как Хёртспринг, была впервые обнаружена в болоте Хёртспринг Мосе в конце XIX века, а масштабные раскопки проводились в 1920-х годах. Он является единственной известной доисторической лодкой в Скандинавии, построенной из деревянных досок. Благодаря тому, что судно намеренно погрузили в болото, оно сохранилось в исключительно хорошем состоянии. В настоящее время лодка экспонируется в Национальном музее Дании.

Недавно исследователи обнаружили части судна, которые никогда не обрабатывались химическими консервантами. Это позволило применить современные научные методы анализа. Выяснилось, что лодка была герметизирована сосновой смолой, что указывает на ее сооружение в регионе с большим количеством сосновых лесов.

Реклама

"Это важное доказательство. Он свидетельствует, что судно было построено не там, где его нашли", - пояснил Фовель.

Ранее ученые предполагали, что лодка и ее экипаж могли происходить из района современного Гамбурга. Однако новые данные говорят в пользу Балтийского региона.

"Если судно было построено на побережье Балтийского моря, это означает, что нападавшие преодолели сотни километров открытого моря, чтобы совершить рейд", - подчеркнул археолог.

Место, где именно был оставлен отпечаток пальца, остается предметом дальнейших исследований. Точным методом установления происхождения лодки может стать дендрохронологический анализ – изучение годовых колец древесины, который позволит привязать материал к конкретному региону.

Реклама

Кроме того, ученые надеются извлечь древнюю ДНК из смолы, что может дать больше информации о людях, которые строили и использовали эту лодку.

Открытие явилось результатом настоящей детективной работы. Команда тщательно изучала архивы Национального музея Дании, старые письма и документацию, чтобы найти материалы, которые не подвергались обработке более столетия.

"Когда мы нашли несколько ящиков с первоначальными образцами раскопок, которые не исследовались более 100 лет, это было очень увлекательно", - рассказал Фовель.

Для анализа материалов ученые применили радиоуглеродную датировку, рентгеновскую томографию, газовую хроматографию и масс-спектрометрию. Также была создана цифровая 3D-модель отпечатка пальца, а в сотрудничестве с современными канатными мастерами – реконструкции веревок, использованных при строительстве судна.

Реклама

Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть на морские набеги, технологии судостроения и передвижения людей в Северной Европе более двух тысяч лет назад.