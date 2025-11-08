Следы инопланетных цивилизаций можно найти рядом с Землей

Инопланетяне. Иллюстративное изображение / © Space.com

Профессор Алекс Эллери из Карлтонского университета считает, что инопланетные цивилизации уже могли посещать Солнечную систему и следы их присутствия можно найти рядом с Землей.

Об этом пишет журнал Universe.

По мнению ученого, развитые цивилизации из других звездных систем могли посылать самовоспроизводящиеся зонды, известные как «зонды фон Неймана».

Концепцию «универсального конструктора» предложил в 1949 году математик Джон фон Нейман, который предположил, что гипотетический аппарат мог бы создавать собственные копии, используя местные ресурсы.

Позже ученые SETI развили эту теорию как способ колонизации галактики с использованием таких зондов.

Профессор Алекс Эллери предлагает искать свидетельства технологической деятельности развитых цивилизаций рядом с Землей — на Луне, которая богата металлами, имеет стабильную среду и может служить идеальной площадкой для самовоспроизводящихся зондов.

По его теории, такие зонды прежде всего должны были бы быть нацелены на легкодоступные астероиды и спутники для добычи металла и других материалов. Здесь они могли бы создавать производственные базы для создания новых зондов для дальнейшего исследования.

Ученый считает, что зонды развитых цивилизаций могли бы использовать ядерные реакторы, построенные из местных ресурсов. Такие реакторы оставили бы характерные изотопные следы, например, торий-232 или неодим-144, которые можно обнаружить.

Интересной возможностью является то, что развитые цивилизации могли оставить на Луне «подарки» — технологические артефакты, которые можно будет найти рядом с местами добычи ресурсов.

Напомним, международная группа исследователей обнаружила, что под поверхностью Луны скрыты ценные металлы платиновой группы: платина, палладий и родий. Их стоимость может составлять триллионы долларов.