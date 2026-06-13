Следы первых секунд существования Вселенной: ученые зафиксировали уникальный сигнал из космоса

Ученые обнаружили черную дыру с аномально низкой массой / © naked-science.ru

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Ученые из Университета Майами опубликовали результаты анализа чрезвычайно редкого гравитационного сигнала, зафиксированного в конце прошлого года. Исследователи считают, что эта космическая аномалия с массой меньше нашего Солнца может стать первым реальным доказательством существования первичных черных дыр во Вселенной.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Гравитационная волна неизвестного происхождения

Международная лазерная обсерватория зафиксировала мощные пространственные волны от слияния двух космических объектов. Это событие сразу привлекло внимание научного сообщества из-за аномально низкой массы одного из участников столкновения.

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Согласно стандартным моделям звездной эволюции, такие чрезвычайно легкие черные дыры просто не могут существовать. Обычные дыры образуются только после гибели массивных звезд и имеют массу от нескольких единиц до миллиардов солнечных масс.

"Самые распространенные черные дыры образуются в результате сверхновой, смерти массивной звезды", - отметил доцент Нико Каппеллути.

Поэтому эта находка остается сложной для объяснения с помощью традиционных астрофизических процессов. Некоторые специалисты даже предполагают, что зафиксированный импульс мог быть просто техническим шумом в чувствительных детекторах лаборатории.

Поиски первичных черных дыр

Команда Нико Каппеллути проверила теорию о том, что зафиксированный импульс принадлежит именно первичной чёрной дыре. Эти гипотетические объекты отличаются от обычных тем, что они образовались в очень плотной среде сразу после рождения Вселенной.

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Ученые также подсчитали возможное количество таких объектов и частоту их обнаружения с помощью современных инструментов. Их расчеты полностью совпадают с тем фактом, что подобные слабые импульсы фиксируются очень редко.

"Мы прогнозируем, что субсолнечные черные дыры, подобные той, которую могла наблюдать обсерватория, действительно должны быть редкими, что согласуется с тем, насколько редко такие события наблюдались до сих пор", - пояснил исследователь Альберто Магараджиа.

Исследователи отмечают, что для окончательного подтверждения этой смелой гипотезы одного события недостаточно. Научное сообщество нуждается в фиксации еще нескольких подобных сигналов в будущем.

Подтверждение 50-летней теории

Саму идею существования первичных черных дыр еще 50 лет назад впервые предложили ученые Яков Зельдович и Игорь Новиков. Впоследствии эту концепцию значительно развил выдающийся физик Стивен Хокинг.

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Гокинг предположил, что именно эти черные микроскопические дыры могут объяснить феномен темной материи. Она составляет почти 85 процентов всей материи в нашей Вселенной и играет ключевую роль в гравитационном содержании галактик вместе.

В течение нескольких десятилетий эта элегантная теория оставалась невозможной для практической проверки. Ситуация кардинально изменилась только в 2015 году, когда астрономы впервые в истории смогли напрямую зафиксировать гравитационные волны.

Напомним, В ранней Вселенной нашли сверхмассивную черную дыру, превысившую допустимый предел Эддингтона - теоретический лимит аккреции. Ученые удивлены, ведь квазар ID830 ставит под вопрос современные представления о формировании галактик.

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